中職／桃猿二軍宿舍1月搬到桃園市區 地獄級宿舍將退租

樂天桃猿隊今年燒出的食宿風波，陸續獲得解決，副領隊礒江厚綺今天透露，二軍宿舍已經確定找到新址，將在明年1月1日之後陸續入住，原有的地獄級宿舍，也已經和房東表達退租。

猿隊今年球季尾聲宣布二軍搬回桃園，為此尋找新宿舍，未料後續風波不斷，選在觀音區的老舊住宅遭爆料環境不佳、安全堪慮，話題頻繁燒上媒體版面後，球團緊急止血，新任CEO森井誠之允諾改善，將尋找新址搬遷二軍宿舍。

礒江厚綺今天透露進度，他表示，「二軍宿舍經過上次記者會後，球團馬上有尋找新的地點，也有得到桃園市政府的合作協助，找到新的地方，預計1月1日後陸續入住。」

新宿舍位在桃園市區，也已請球員、教練、行政人員前去確認環境。至於原本的二軍宿舍，礒江厚綺表示，已和房東表達要退租，後續行政程序持續進行中。