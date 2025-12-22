快訊

張文隨機殺人30公分凶刀照曝 戰術背心竟還有2短刀2噴槍

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥盼聯盟有規範

生前僅剩老機車和戶頭幾十元 張文金流仍藏疑點

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥建議聯盟有規範

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將副領隊林威助。本報資料照片
富邦悍將副領隊林威助。本報資料照片

江少慶透過自由球員補償轉戰統一獅隊，過程衍生意外插曲在於他未被保護一事秒曝光，副領隊林威助今天受訪坦言確實不妥，認為對球隊、球員之間信賴關係可能造成影響。

悍將從自由市場上簽下林岱安，本月12日向聯盟繳交25人保護名單，交卷當下即被爆料江少慶不在保護名單內，獅隊領隊蘇泰安進一步受訪也提到評估人選包括江少慶，變相證實此事，事後傳出悍將球團為此向聯盟抗議。

今天被問到此事，林威助表示，「保護名單就是兩隊會知道的事情，對於外流，可能之後也想請聯盟有個規範。」他進一步指出，名單只有25人，要全面性保護到比較困難，「就算沒有被保護到的選手，還是很希望他們可以留在球隊繼續貢獻，如果名單外流，是不是對球隊、球員之間信賴關係會有影響？我們認為是盡可能不要外流會比較好。」

新球隊擴編選秀的18人、30人保護名單，以及交易轉隊補償的25人保護名單，按規定都不會亮牌，儘管過往不乏被點名人選，但多是在討論進入中後期才浮上水面，江少慶確實是首見在提交名單當下就遭到曝光且證實，形同詔告天下對悍將來說是可以被捨棄的存在，對選手、母隊來說都不是容易消化的狀況，且若曝光人選並非最終補償人選傷害會更大。

江少慶 林威助 選秀

延伸閱讀

中職／印象最深江少慶的自律 林哲瑄稱「洋將等級」難怪獅隊想要

中職／原規畫江少慶明年下半季復出 林威助：抉擇上相當困難

中職／就是江少慶！獅隊選定千萬級福袋 領隊：他比任何人更想證明自己

中職／林威助運籌帷幄「悍將10年」補強 尚缺一門重砲

相關新聞

日職／日媒為徐若熙冠上「台灣K博士」封號 軟銀GM讚25歲天賦超香

日本職棒軟銀鷹隊延攬台灣強投徐若熙，今天正式公布消息，日本媒體稱他是「台灣的K博士」，軟銀總經理三笠衫彥表示，期待徐若熙...

中職／宣布了！徐若熙穿18號加盟軟銀 味全龍領隊：盼在日職場上發光

味全龍球團今日正式宣布，陣中王牌投手徐若熙於今年球季結束後行使旅外球員權利，將於2026年賽季加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，...

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥建議聯盟有規範

江少慶透過自由球員補償轉戰統一獅隊，過程衍生意外插曲在於他未被保護一事秒曝光，副領隊林威助今天受訪坦言確實不妥，認為對球...

日職／徐若熙加盟記者會要來了 可望26日首披軟銀18號球衣亮相

徐若熙新球季前進日本職棒軟銀鷹隊，即將正式公布，日本媒體報導，軟銀預計26日在台灣為他舉辦記者會，日本則預計會在明年1月...

中職／桃猿二軍宿舍1月搬到桃園市區 地獄級宿舍將退租

樂天桃猿隊今年燒出的食宿風波，陸續獲得解決，副領隊礒江厚綺今天透露，二軍宿舍已經確定找到新址，將在明年1月1日之後陸續入...

日職／西武繼林安可後再簽外野洋砲 本季還在MLB出賽87場

西武獅隊今天公布兩位洋將補強，簽下投手威南斯（Allan Winans）、外野手卡納里歐（Alexander Canar...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。