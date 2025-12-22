中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥建議聯盟有規範

江少慶透過自由球員補償轉戰統一獅隊，過程衍生意外插曲在於他未被保護一事秒曝光，副領隊林威助今天受訪坦言確實不妥，認為對球隊、球員之間信賴關係可能造成影響。

悍將從自由市場上簽下林岱安，本月12日向聯盟繳交25人保護名單，交卷當下即被爆料江少慶不在保護名單內，獅隊領隊蘇泰安進一步受訪也提到評估人選包括江少慶，變相證實此事，事後傳出悍將球團為此向聯盟抗議。

今天被問到此事，林威助表示，「保護名單就是兩隊會知道的事情，對於外流，可能之後也想請聯盟有個規範。」他進一步指出，名單只有25人，要全面性保護到比較困難，「就算沒有被保護到的選手，還是很希望他們可以留在球隊繼續貢獻，如果名單外流，是不是對球隊、球員之間信賴關係會有影響？我們認為是盡可能不要外流會比較好。」

新球隊擴編選秀的18人、30人保護名單，以及交易轉隊補償的25人保護名單，按規定都不會亮牌，儘管過往不乏被點名人選，但多是在討論進入中後期才浮上水面，江少慶確實是首見在提交名單當下就遭到曝光且證實，形同詔告天下對悍將來說是可以被捨棄的存在，對選手、母隊來說都不是容易消化的狀況，且若曝光人選並非最終補償人選傷害會更大。