爆米花聯盟／合庫隊史第7冠 19歲林佾葳優質先發獲MVP
爆米花棒球聯盟賽事冠軍戰，合作金庫今天與台中台壽霸龍交手，合庫靠著19歲投手林佾葳7局無失分優質先發，率隊以7比0奪下隊史第7冠，林佾葳獲頒賽會MVP、拿下三振王。
合作金庫上屆挑戰5連霸，在4強賽不敵台中台壽霸龍隊，5連霸夢碎。2025年爆米花棒球聯盟冠軍戰今天舉行，合庫與上屆冠軍台壽霸龍隊交手，合庫派出19歲潛力投手林佾葳先發。
林佾葳開賽連抓4個出局數，2局上雖然接連被敲2支安打，但力守不失分；6局上2人出局後，因為失誤、被敲安打，再被攻占得點圈，但也沒讓對手延續攻勢。
林佾葳今天總計用100球投7局，被敲出3支安打，投出9次三振、1次四壞保送，無失分，好投壓制對手，拿下冠軍戰勝投。
合庫2局下靠著吳松勳、陳毅宏接連安打，馬文修高飛犧牲打先馳得點；4局下靠著張文賢關鍵二壘打送回2分，再靠著安打、高飛犧牲打添分，單局攻下4分，奠定勝基。
7局下合庫馬文修再有安打，送回球隊第6分；8局下靠著陳孝允安打、失誤、觸身球保送、滾地球，跑回團隊第7分，順利拿下勝利。馬文修單場2安2打點，打擊表現亮眼。
合庫奪下隊史爆米花第7冠，林佾葳獲選賽會最有價值球員（MVP）及三振王，合庫投手王政浩拿下救援王，野手楊振裕獲打擊獎，打點獎為高育瑋；全壘打獎由台壽霸龍隊陽耀勳獲得；台電投手郭定泓拿下投手獎。
