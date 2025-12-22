快訊

爆米花聯盟／合庫隊史第7冠 19歲林佾葳優質先發獲MVP

中央社／ 台北22日電
合作金庫奪下隊史爆米花第7冠。圖中華民國棒球協會提供
合作金庫奪下隊史爆米花第7冠。圖中華民國棒球協會提供

爆米花棒球聯盟賽事冠軍戰，合作金庫今天與台中台壽霸龍交手，合庫靠著19歲投手林佾葳7局無失分優質先發，率隊以7比0奪下隊史第7冠，林佾葳獲頒賽會MVP、拿下三振王。

合作金庫上屆挑戰5連霸，在4強賽不敵台中台壽霸龍隊，5連霸夢碎。2025年爆米花棒球聯盟冠軍戰今天舉行，合庫與上屆冠軍台壽霸龍隊交手，合庫派出19歲潛力投手林佾葳先發。

林佾葳開賽連抓4個出局數，2局上雖然接連被敲2支安打，但力守不失分；6局上2人出局後，因為失誤、被敲安打，再被攻占得點圈，但也沒讓對手延續攻勢。

林佾葳今天總計用100球投7局，被敲出3支安打，投出9次三振、1次四壞保送，無失分，好投壓制對手，拿下冠軍戰勝投。

合庫2局下靠著吳松勳、陳毅宏接連安打，馬文修高飛犧牲打先馳得點；4局下靠著張文賢關鍵二壘打送回2分，再靠著安打、高飛犧牲打添分，單局攻下4分，奠定勝基。

7局下合庫馬文修再有安打，送回球隊第6分；8局下靠著陳孝允安打、失誤、觸身球保送、滾地球，跑回團隊第7分，順利拿下勝利。馬文修單場2安2打點，打擊表現亮眼。

合庫奪下隊史爆米花第7冠，林佾葳獲選賽會最有價值球員（MVP）及三振王，合庫投手王政浩拿下救援王，野手楊振裕獲打擊獎，打點獎為高育瑋；全壘打獎由台壽霸龍隊陽耀勳獲得；台電投手郭定泓拿下投手獎。

棒球 陽耀勳

日職／徐若熙奔向軟銀感謝龍隊 「生涯起點是味全龍永遠不會變」

青少棒／台北城市盃福營險勝陽明 中山收拾大阪奪2連勝

NBA／NBA盃冠軍只是墊腳石 布朗森奪MVP：有更重要目標

TPBL／場均效率值高達40 特攻禁區猛獸馬可奪單周MVP

相關新聞

日職／日媒為徐若熙冠上「台灣K博士」封號 軟銀GM讚25歲天賦超香

日本職棒軟銀鷹隊延攬台灣強投徐若熙，今天正式公布消息，日本媒體稱他是「台灣的K博士」，軟銀總經理三笠衫彥表示，期待徐若熙...

中職／宣布了！徐若熙穿18號加盟軟銀 味全龍領隊：盼在日職場上發光

味全龍球團今日正式宣布，陣中王牌投手徐若熙於今年球季結束後行使旅外球員權利，將於2026年賽季加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，...

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥建議聯盟有規範

江少慶透過自由球員補償轉戰統一獅隊，過程衍生意外插曲在於他未被保護一事秒曝光，副領隊林威助今天受訪坦言確實不妥，認為對球...

日職／徐若熙加盟記者會要來了 可望26日首披軟銀18號球衣亮相

徐若熙新球季前進日本職棒軟銀鷹隊，即將正式公布，日本媒體報導，軟銀預計26日在台灣為他舉辦記者會，日本則預計會在明年1月...

中職／桃猿二軍宿舍1月搬到桃園市區 地獄級宿舍將退租

樂天桃猿隊今年燒出的食宿風波，陸續獲得解決，副領隊礒江厚綺今天透露，二軍宿舍已經確定找到新址，將在明年1月1日之後陸續入...

日職／西武繼林安可後再簽外野洋砲 本季還在MLB出賽87場

西武獅隊今天公布兩位洋將補強，簽下投手威南斯（Allan Winans）、外野手卡納里歐（Alexander Canar...

