日職／日媒為徐若熙冠上「台灣K博士」封號 軟銀GM讚25歲天賦超香

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
徐若熙。 聯合報系資料照

日本職棒軟銀鷹隊延攬台灣強投徐若熙，今天正式公布消息，日本媒體稱他是「台灣的K博士」，軟銀總經理三笠衫彥表示，期待徐若熙以先發投手的角色貢獻戰力，希望他能盡快適應日職環境，為軟銀帶來更多貢獻。

軟銀、味全龍隊今天同步公布簽約消息，將在26日上午於台灣舉辦加盟記者會，明年1月也將在日本正式歡迎他的到來。

日本媒體今天也報導這項簽約消息，其中「Baseball Channel（ベースボールチャンネル）」報導標題為：「軟銀網羅台灣K博士，成功簽下25歲高三振能力25歲右投」，為徐若熙冠上「台灣K博士」封號。

「西日本體育」引述三笠衫彥的談話指出，球隊對徐若熙的期待是以先發投手角色貢獻戰力，「他擁有極高的天賦與潛力，而且只有25歲，我們期待他可以盡快適應日本職棒環境，在成長的過程中，為軟銀帶來更多貢獻。」

軟銀 徐若熙 日本職棒

