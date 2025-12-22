日職／西武繼林安可後再簽外野洋砲 本季還在MLB出賽87場

西武獅隊今天公布兩位洋將補強，簽下投手威南斯（Allan Winans）、外野手卡納里歐（Alexander Canario），卡納里歐今年還在海盜隊出賽87場、6轟，補強西武鎖定強化的砲手位置，新球季將成為林安可的隊友，同時也是洋將野手競爭對手。

不同於林安可為左打，多明尼加籍的卡納里歐為25歲右打者，具備3年大聯盟資歷（2023-25），獲得最多機會為今年效力海盜，出賽87場，以2成18打擊率敲出47安、6轟、20分打點，7年小聯盟生涯則有109轟，其中3A層級32轟。

西武獅隊今天簽下投手威南斯。 路透社

卡納里歐表示，很榮幸很獲得在西武打球的機會，「我會拿出100%的努力，回應球團、隊友、球迷的期待，全力爭取勝利，希望2026年能成為對我自己、對西武都收穫滿滿的一年。」

西武球團本部長広池浩司表示，卡納里歐的揮棒力量十足，也擁有長打者特有的擊球仰角，他在的外野守備具備雷射肩優勢，加上年僅25歲是當打之年，他本身也對於爭取洋將名額展現積極態度、挑戰精神，「我們期望他能充分發揮長打能力，提升球隊整體得分火力。」