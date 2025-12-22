快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／西武繼林安可後再簽外野洋砲 本季還在MLB出賽87場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
卡納里歐今年還在海盜隊出賽87場，將是林安可的競爭對手。 路透社
卡納里歐今年還在海盜隊出賽87場，將是林安可的競爭對手。 路透社

西武獅隊今天公布兩位洋將補強，簽下投手威南斯（Allan Winans）、外野手卡納里歐（Alexander Canario），卡納里歐今年還在海盜隊出賽87場、6轟，補強西武鎖定強化的砲手位置，新球季將成為林安可的隊友，同時也是洋將野手競爭對手。

不同於林安可為左打，多明尼加籍的卡納里歐為25歲右打者，具備3年大聯盟資歷（2023-25），獲得最多機會為今年效力海盜，出賽87場，以2成18打擊率敲出47安、6轟、20分打點，7年小聯盟生涯則有109轟，其中3A層級32轟。

西武獅隊今天簽下投手威南斯。 路透社
西武獅隊今天簽下投手威南斯。 路透社

卡納里歐表示，很榮幸很獲得在西武打球的機會，「我會拿出100%的努力，回應球團、隊友、球迷的期待，全力爭取勝利，希望2026年能成為對我自己、對西武都收穫滿滿的一年。」

西武球團本部長広池浩司表示，卡納里歐的揮棒力量十足，也擁有長打者特有的擊球仰角，他在的外野守備具備雷射肩優勢，加上年僅25歲是當打之年，他本身也對於爭取洋將名額展現積極態度、挑戰精神，「我們期望他能充分發揮長打能力，提升球隊整體得分火力。」

西武獅 海盜 林安可

延伸閱讀

中職／林安可看這裡！吳念庭：西武不需要跳舞請放心開轟

中職／取代林安可挑戰隊史全壘打王 蘇智傑想贏陳鏞基有條件

中職／林安可1月11日向球迷說再見 簽名會套票周四開放搶購

日職／徐若熙討教旅日生活 古林睿煬期待對戰林安可

相關新聞

中職／宣布了！徐若熙穿18號加盟軟銀 味全龍領隊：盼在日職場上發光

味全龍球團今日正式宣布，陣中王牌投手徐若熙於今年球季結束後行使旅外球員權利，將於2026年賽季加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，...

日職／徐若熙加盟記者會要來了 可望26日首披軟銀18號球衣亮相

徐若熙新球季前進日本職棒軟銀鷹隊，即將正式公布，日本媒體報導，軟銀預計26日在台灣為他舉辦記者會，日本則預計會在明年1月...

日職／西武繼林安可後再簽外野洋砲 本季還在MLB出賽87場

西武獅隊今天公布兩位洋將補強，簽下投手威南斯（Allan Winans）、外野手卡納里歐（Alexander Canar...

MLB／村上宗隆當白襪選相同旅美起點 高津臣吾：太開心了

村上宗隆以兩年3400萬美元合約加入白襪隊，長期看著他的成長、今年季後卸任養樂多隊監督的高津臣吾，對於他的旅美起點選定這...

日職／徐若熙加盟記者會26日上午登場 城島健司代表軟銀來台

味全龍隊王牌投手徐若熙輸出海外職棒，今天球團正式宣布加盟日職軟銀隊，記者會將在26日上午登場，軟銀球團棒球主管城島健司也...

青少棒／台北城市盃福營險勝陽明 中山收拾大阪奪2連勝

2025年台北城市盃青少棒邀請賽今天在大都會棒球場進行G組賽程，新北市福營國中一路領先台北市陽明國中，卻在最後半局被追回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。