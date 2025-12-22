日職／徐若熙加盟記者會26日上午登場 城島健司代表軟銀來台

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
城島健司。記者余承翰／攝影
城島健司。記者余承翰／攝影

味全龍隊王牌投手徐若熙輸出海外職棒，今天球團正式宣布加盟日職軟銀隊，記者會將在26日上午登場，軟銀球團棒球主管城島健司也將來台出席。

味全龍球團今天正式公布，徐若熙帶著象徵王牌投手的「18號」球衣，將他在中職賽場展現的頂尖實力，帶往福岡軟銀鷹的投手丘。

領隊丁仲緯表示，「祝福若熙在新的環境中持續精進實力、穩健成長，在日職賽場上發光發熱，朝向更遠大的目標邁進。同時，我們也深感榮幸能與福岡軟銀鷹隊建立合作關係，期盼透過雙方的深度交流，推動球團全面進化，為台灣棒球環境注入更多能量。」

投手徐若熙。圖／聯合報系資料照片
投手徐若熙。圖／聯合報系資料照片

台北場加盟記者會將在26日上午登場，軟銀球團代表為CBO城島健司，GM三笠衫彥、國際部長松本裕一、廣報室長池田優介，味全龍隊則由副董事長黃宗仁、領隊丁仲緯、總教練葉君璋、副領隊莊璦菁及曲信恩出席，徐若熙母校平鎮高中也將到場見證加盟儀式。

徐若熙

