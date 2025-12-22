中職／宣布了！徐若熙穿18號加盟軟銀 味全領隊：盼在日職場上發光

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊正式宣布徐若熙加盟軟銀鷹隊。圖／味全龍隊提供
味全龍隊正式宣布徐若熙加盟軟銀鷹隊。圖／味全龍隊提供

味全龍球團今日正式宣布，陣中王牌投手徐若熙於今年球季結束後行使旅外球員權利，將於2026年賽季加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，正式展開旅日職棒生涯。徐若熙也將帶著象徵王牌投手的「18號」球衣，將他在中職賽場展現的頂尖實力，帶往福岡軟銀鷹的投手丘。

徐若熙自2019年以選秀首輪身分加入味全龍以來，憑藉卓越的投球天賦與堅毅自律的職業態度，迅速成長為球隊核心戰力，更是中華職棒近年最具代表性的領銜投手。此次獲得日本職棒勁旅福岡軟銀鷹隊的青睞與肯定，球團深感榮耀，這不僅是對選手個人實力的極高評價，也是台灣棒球人才培育邁向國際的指標。

球團由衷感謝徐若熙選手效力期間對味全龍的全力付出與重要貢獻。他在場上不僅展現出宰制級的王牌壓制力，其高度的專業精神與自我要求，更為隊中年輕選手樹立了優良典範。雖然對於他的離隊感到不捨，但球團始終秉持支持本土選手挑戰世界頂尖舞台的初衷，由衷祝福他在日職賽場成就輝煌。

領隊丁仲緯表示，「祝福若熙在新的環境中持續精進實力、穩健成長，在日職賽場上發光發熱，朝向更遠大的目標邁進。同時，我們也深感榮幸能與福岡軟銀鷹隊建立合作關係，期盼透過雙方的深度交流，推動球團全面進化，為台灣棒球環境注入更多能量。」

