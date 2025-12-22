聽新聞
MLB／村上宗隆當白襪選相同旅美起點 高津臣吾：太開心了
村上宗隆以兩年3400萬美元合約加入白襪隊，長期看著他的成長、今年季後卸任養樂多隊監督的高津臣吾，對於他的旅美起點選定這裡，顯得相當開心，合約一公布就透過社群網站為子弟兵喊話：「真令人開心啊！一定要去為你加油。」
高津臣吾選手生涯橫跨日職、美職、韓職以及中職興農牛隊，在各地都留下打拚足跡，曾效力4支美職球隊（白襪、大都會、小熊、巨人），2004年正是從白襪展開旅外生涯。
而作為教練的高津，從2014年起就在養樂多陣中，2020年起擔任一軍監督，直到今年季後丟掉帥印。村上是在2017年選秀第一指名入隊，高津與他長期共事，今天深夜村上確定落腳白襪的消息出來後，高津得知是熟悉的球隊，也在社群網站貼出白襪球帽與當地景色，寫著：「真令人開心，一定要去幫他加油。」
