日職／徐若熙加盟記者會要來了 可望26日首披軟銀18號球衣亮相
徐若熙新球季前進日本職棒軟銀鷹隊，即將正式公布，日本媒體報導，軟銀預計26日在台灣為他舉辦記者會，日本則預計會在明年1月，屆時也將是徐若熙首次穿上軟銀18號球衣亮相。
徐若熙季後行使旅外FA資格，吸引美日多隊競逐，軟銀開出極具誠意的價碼，提出遠高於其他競爭對手的條件，成功爭取徐若熙的加盟，新球季將定位為球隊重要的先發輪值戰力。
徐若熙雖早已傳出動向底定，將從軟銀展開旅日生涯，但始終沒有官宣消息，台灣球界雖已傳出預計26日舉辦記者會，但尚在等待正式採訪通知；日本媒體「西日本體育」今日也報導，加盟記者會預計會在26日，日本的相關活動則會在1月。
報導中提到，徐若熙將簽下3年15億日圓左右的大型合約，背號確定為18號，被視為軟銀挑戰太平洋聯盟優勝三連霸外援戰力補強的第一步。
