日職／徐若熙加盟記者會要來了 可望26日首披軟銀18號球衣亮相

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
徐若熙。 聯合報系資料照片／記者陳宛晶攝影
徐若熙新球季前進日本職棒軟銀鷹隊，即將正式公布，日本媒體報導，軟銀預計26日在台灣為他舉辦記者會，日本則預計會在明年1月，屆時也將是徐若熙首次穿上軟銀18號球衣亮相。

徐若熙季後行使旅外FA資格，吸引美日多隊競逐，軟銀開出極具誠意的價碼，提出遠高於其他競爭對手的條件，成功爭取徐若熙的加盟，新球季將定位為球隊重要的先發輪值戰力。

徐若熙雖早已傳出動向底定，將從軟銀展開旅日生涯，但始終沒有官宣消息，台灣球界雖已傳出預計26日舉辦記者會，但尚在等待正式採訪通知；日本媒體「西日本體育」今日也報導，加盟記者會預計會在26日，日本的相關活動則會在1月。

報導中提到，徐若熙將簽下3年15億日圓左右的大型合約，背號確定為18號，被視為軟銀挑戰太平洋聯盟優勝三連霸外援戰力補強的第一步。

徐若熙 軟銀 日本職棒

相關新聞

青少棒／台北城市盃福營險勝陽明 中山收拾大阪奪2連勝

2025年台北城市盃青少棒邀請賽今天在大都會棒球場進行G組賽程，新北市福營國中一路領先台北市陽明國中，卻在最後半局被追回...

少棒／諸羅山盃開打 258隊齊聚嘉義少棒熱血交流

第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽今天在嘉義市立棒球場開幕，市長黃敏惠投出好球為賽事揭幕。黃敏惠表示，今年共有258...

少棒／諸羅山盃258隊參賽平紀錄 12強賽6成以上選手曾經參賽

第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽今天開幕，嘉義市長黃敏惠主持開球，258支國內外球隊齊聚嘉義市立棒球場，追平單屆參...

日職／讀賣巨人啦啦隊VENUS 首度合體來台會粉絲

由聯合數位文創主辦的「讀賣巨人啦啦隊ＶＥＮＵＳ首次台灣見面會」，昨天在台北三創生活園區登場，這次見面會不僅是ＶＥＮＵＳ第...

中職／興農冠軍班底聚首 120位資深牛迷重溫風光歲月

昔日興農牛隊黃忠義、郭勇志、陳威成、蔡仲南、羅松永今天為了粉絲見面會聚首，穿上復刻過往熟悉配色、設計的球衣，也讓他們懷念...

