青少棒／台北城市盃福營險勝陽明 中山收拾大阪奪2連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
福營國中范聖文揮出三壘打，跟休息區隊友興奮互動。圖／台北市棒球協會提供
福營國中范聖文揮出三壘打，跟休息區隊友興奮互動。圖／台北市棒球協會提供

2025年台北城市盃青少棒邀請賽今天在大都會棒球場進行G組賽程，新北市福營國中一路領先台北市陽明國中，卻在最後半局被追回4分，所幸頂住壓力以5：4驚險過關，拿下本屆賽事首勝。

福營昨天0：7輸給台中市中山國中，今天重振旗鼓，2局上王嘉蔚率先安打，開啟得分大局，簡碩廷、鍾佑謙安打助隊連得3分，6局上范聖文揮出三壘打，再靠隊友護送得分，形成5：0領先。

福營先發投手林君安投到95球，已達大會規定單場用球數限制，林煒翔接替投球後，不僅內野守備連續失誤，自己也投出保送，再被陳奕呈揮出清壘三壘打，雙方只差1分，還好林煒翔發揮側投優勢結束比賽。

「原本計畫就是讓林君安投完，但他今天狀況不好，變化球控球差太多，以往不會這樣。」福營教練黃凱煜表示，最後一局相信林煒翔的抗壓性，鼓勵他勇敢對決打者。

林君安投5.1局被揮出3支安打，投出4次三振，但也出現7次四死球（包括4次觸身球），失3分非自責。他說：「指叉球是我的主力球種，今天就是丟不進去，投起來真的很辛苦，下來後都會跟教練討論，捕手（王嘉蔚）也很努力幫我。」

G組另一場比賽，中山國中對決日本大阪代表隊，U12國手陳昶叡投5.1局被敲4支安打，領軍1：0拿下2連勝。

福營國中投手林君安先發投5.1局奪勝。圖／台北市棒球協會提供
福營國中投手林君安先發投5.1局奪勝。圖／台北市棒球協會提供
台中市中山國中左投陳昶叡領軍獲勝。圖／台北市棒球協會提供
台中市中山國中左投陳昶叡領軍獲勝。圖／台北市棒球協會提供

大都會 北市陽明

