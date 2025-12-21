快訊

少棒／諸羅山盃開打 258隊齊聚嘉義少棒熱血交流

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽在嘉義市立棒球場開幕，共有258支國內外勁旅參賽。圖／嘉義市政府提供
第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽今天在嘉義市立棒球場開幕，市長黃敏惠投出好球為賽事揭幕。黃敏惠表示，今年共有258支國內外勁旅參賽，包含日本、韓國、新加坡及香港等9支外國球隊，透過棒球運動交流學習，讓嘉義市展現以體育與世界交流的成果。

諸羅山盃作為國際標誌性賽事，報名開放即爆滿。黃敏惠表示，該賽事是台灣國手與世界冠軍的搖籃，以剛奪冠的世界12強棒球賽中華隊為例，28名選手中有18人打過諸羅山盃。眾人努力共同擦亮此運動品牌，也歡迎民眾到場為選手加油。

教育處長郭添財表示，本屆特別邀請在嘉義市完成三級棒球培訓的職棒選手陳重羽、陳重廷擔任代言人，希望透過他們在職棒舞台展現的韌性，成為小選手追夢的榜樣，鼓舞孩子勇於挑戰自我。

教育處表示，今年適逢嘉義市建城321年，賽事也與320+1嘉義市城市博覽會聯名，共同實踐市府十大旗艦計畫中教育新世代的目標。本屆賽事同步在嘉義縣市開打，以棒球熱力呼應城市博覽會理念，展現運動與文化交織的城市魅力。

