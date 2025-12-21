少棒／諸羅山盃258隊參賽平紀錄 12強賽6成以上選手曾經參賽
第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽今天開幕，嘉義市長黃敏惠主持開球，258支國內外球隊齊聚嘉義市立棒球場，追平單屆參賽隊數紀錄，將進行344場比賽。
今年高年級組192隊、低年級組66隊，國外球隊涵蓋日本、南韓、新加坡、香港共8隊，黃敏惠表示，去年台灣贏得世界12強棒球賽冠軍，12強有6成以上選手打過諸羅山盃，這是最光榮、驕傲的地方。
學生棒球運動聯盟會長竇國詔透露，諸羅山盃辦了28屆，黃敏惠市長就參與15屆，感謝家長讓小朋友參加這個比賽；諸羅山盃在國內是非常大的比賽，更是世界上少有，學聯辦這個比賽更要戰戰兢兢。
諸羅山盃24、25日最終決賽將同步開放轉播，嘉義市立棒球場冠軍戰透過有線電視智林體育台、中華電信 MOD-智林體育台（頻道215）和智林體育台YouTube進行實況播出，興嘉棒球場賽事也由智林體育台YouTube提供直播服務。
