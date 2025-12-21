日職／讀賣巨人啦啦隊VENUS 首度合體來台會粉絲

由聯合數位文創主辦的「讀賣巨人啦啦隊ＶＥＮＵＳ首次台灣見面會」，昨天在台北三創生活園區登場，這次見面會不僅是ＶＥＮＵＳ第一次以全員陣容在海外演出，包括前隊長、中信兄弟啦啦隊「一字馬女神」菊池桃子也到場站台，並與ＶＥＮＵＳ一同帶來台日應援表演。

成軍卅一年的讀賣巨人啦啦隊ＶＥＮＵＳ，今年九月部分成員受邀來台參與中華職棒中信兄弟主題日活動，引發熱烈回響，不少粉絲更敲碗希望ＶＥＮＵＳ能夠全軍來台演出，昨天的「讀賣巨人啦啦隊ＶＥＮＵＳ首次台灣見面會」也滿足粉絲夢想。

這次見面會也成為ＶＥＮＵＳ成軍後，以「全員陣容」首度在海外進行完整專場公演，並進行五大主題表演，其中在歷史舞台，ＶＥＮＵＳ帶來成軍卅一年來的歷代經典隊服走秀與表演，帶領粉絲一同回顧ＶＥＮＵＳ足跡。

至於三月正式加入中信兄弟啦啦隊的前ＶＥＮＵＳ隊長、「一字馬女神」菊池桃子也驚喜現身，儘管來台才九個月，但菊池桃子也在受訪時以全中文應答，還直呼「我就是台灣人」，隨後她也與前隊友們合體演出台日應援曲目，為活動揭開另外一波高潮。

活動尾聲ＶＥＮＵＳ也在菊池桃子等三位前任隊長見證下，公布二○二六年新任隊長為高坂咲舞ＥＭＡ，她表示，「雖然現在多了一個隊長身分，但我的心態還是一樣，會繼續與其他成員努力為巨人軍加油，也會以隊長身分引領ＶＥＮＵＳ有更好表現。」菊池桃子也用中文送上祝福，「妳可以的，加油，恭喜」。