城市盃青少棒開打 日本松山奪睽違6年勝利

台北城市盃青少棒賽今天開打，上屆1勝未得的日本松山隊首戰以3比2擊敗台南市崇明國中，拿下睽違6年的賽會勝利，總教練藤本賢二盼球員交流學習、目標朝16強挺進。

2025年台北城市盃青少年棒球邀請賽20日在雙北三地開戰，三重棒球場由日本松山與台南崇明國中交手，松山開賽靠著4次四死球保送拿下1分，隊長高橋步真2局敲出帶有1分打點安打，3局再靠著接連保送、安打、高飛犧牲打取得3比0領先。

崇明國中是在松山隊先發投手福島颯馬退場後展開反攻，4局、6局各拿1分，6局下沒能把握滿壘機會多追加分數，終場以1分差吞敗。

松山是由愛媛縣松山市內各校選拔出來的代表隊，去年預賽3連敗，中間也曾因疫情沒有邀請國外球隊參賽、中斷參賽，上次在城市盃贏球已是2019年12月22日，該屆止步16強。

松山總教練藤本賢二賽後給選手的評價很保守，表示如果賽前準備可以更好的話，應該可以更有餘裕地應戰。松山隊今天換投節奏明快，藤本賢二提到，「因為對台灣選手有一定的熟悉，知道如果不小心應對的話，很容易輸掉比賽。」

藤本賢二表示，先發投手福島颯馬面對扛開幕戰的壓力，依然順利完成任務，是好的開始，「這群孩子都還不滿15歲，希望他們可以趁機會跟台灣的選手交流、學習，並且以16強為目標挺進。」

福島颯馬投3.1局無失分拿下勝投，僅被敲1支安打，但送出4次四死球，賽後他有些自責地說：「今天壞球比較多，是對自己表現不滿意的地方，其他都還可以。」

福島颯馬就讀松山市立北条北中學校，環境清幽，學校附近農地不少，他表示學校比較偏鄉，第一次來到台北覺得很都會、很熱鬧，昨天有去台北101走走、開眼界。

福島颯馬被問到最快球速時，還先開玩笑說「150公里」，逗笑一旁的隊友，接著表示，沒有特別測過，大概130幾公里，欣賞的球員是美國職棒大聯盟洛杉磯道奇日籍好手大谷翔平，「因為他很帥。」