中職／興農冠軍班底聚首 120位資深牛迷重溫風光歲月

昔日興農牛隊黃忠義、郭勇志、陳威成、蔡仲南、羅松永今天為了粉絲見面會聚首，穿上復刻過往熟悉配色、設計的球衣，也讓他們懷念起過往一起奮戰的時光。

由帕菲克國際運動行銷主辦的「興農男神粉絲見面會」，今天中午在桃園鹿馬岸南島人文主題餐廳登場，邀請興農牛2004到05年二連霸時期的五位奪冠班底黃忠義、郭勇志、陳威成、蔡仲南、羅松永到場，與120位資深牛迷近距離互動，一同回味那段屬於狂牛軍團的青春歲月。同樣為奪冠班底的張泰山、陽建福及勇壯，因工作因素未能到場，亦特別錄製影片向球迷問候，讓球迷又驚又喜。

本次活動邀請《野球乾一杯》節目主持人阿強擔任訪談主持人，引導球員輪番上台，分享過往征戰球場的點滴回憶。訪談由「東哥」黃忠義率先帶領球迷回到興農連霸的精采時光，也分享許多隊友間的趣事，讓現場笑聲與掌聲不斷。「威總」陳威成談及自身帶兵的心路歷程及與球團之間的回憶。「Sunny」羅松永回顧球員生涯中不幸面對傷勢的挑戰與心境轉折。「阿甘」蔡仲南聊到過去威風的投球時光，並分享目前投入基層棒球、培育未來新星的規劃。郭勇志除了回顧過往英勇的救援事蹟外，也提到近期剛隨隊赴美受訓回台，將持續投入培育中職球星。

活動主辦單位亦攜手台灣知名運動服飾品牌DAVILLAGE（DV）與STANCAVE，共同打造興農牛復刻球衣，並於活動現場贈與球員及所有參與球迷。熟悉的配色與設計一亮相，喚起眾人記憶，不少球迷直呼彷彿回到當年在球場上為興農牛吶喊應援的熱血歲月，球星們久違穿上這身球衣也懷念起過去在球場上與隊友奮戰的榮光。

主辦單位帕菲克國際運動行銷表示，興農牛不僅是一支球隊，更承載著許多球迷的青春記憶。透過本次粉絲見面會，讓經典球星再次與球迷相聚，在分享與交流中回顧過往點滴；未來若有合適機會，也將持續評估規劃類似的交流活動。