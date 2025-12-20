中職／宋晟睿為球芽頒獎傳授筆記野球 曾豪駒自掏荷包贊助獎學金

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
宋晟睿與楊正磊主播「高手面對面」講座，和現場小球員與球迷座談分享。圖／球芽基金提供
球芽基金今天邀請中信兄弟隊宋晟睿以及體育主播楊正磊擔任頒獎嘉賓，共同參與由新竹縣政府教育局與文化局舉辦的「2025新竹縣喜閱節暨閱讀節嘉年華」活動，並於活動中頒發「球芽基金棒球獎學金」、「金豹特別獎」與「閱讀獎學金」，表揚來自新竹縣五所服務學校，共26位優秀小球芽。

宋晟睿在活動上分享自身成長歷程，勉勵小球員們，「先把自己的學業課業顧好，棒球不是只有打球而已，讀書其實也很重要，像我自己在賽季中，每一場比賽都會練習寫筆記，把每一場比賽的心得都記錄下來，後面再去檢視自己的優缺點。」宋晟睿也和小朋友分享要學會調適自己的心態，不論是在學習的過程中或是在球場上，儘管發生失誤或是在球場上被三振，都要學會向前看，因為那些失誤已經發生，要學會調適，並修正錯誤，才能更進步。

球芽基金長期深耕偏鄉基層棒球隊的閱讀與教育推廣，陪伴熱愛棒球的孩子在精進球技的同時，也能兼顧學業發展，球芽基金服務的新竹縣學校有中山國小、大同國小、上舘國小、關西國小及五峰國小等五所學校棒球隊，透過閱讀講座、職涯分享與閱讀推廣活動，並設置棒球獎學金與閱讀獎學金，成為孩子們追夢路上的穩定支持。

本次頒獎典禮還有另一項重要意義，去年率隊奪下世界12強棒球錦標賽冠軍的中華隊總教練曾豪駒，主動與球芽基金聯繫，表達希望回饋新竹縣基層少棒的心意，因此今日頒發的新竹縣球芽基金服務學校之所有獎學金，皆由曾豪駒全數贊助。

本次頒獎典禮共計26位優秀小球員分別獲得球芽基金棒球獎學金、金豹特別獎與閱讀獎學金肯定。除獎學金外，球芽基金也感謝多家企業夥伴熱情響應球芽理念，以及新竹縣政府教育局與新竹縣政府文化局，連續五年支持球芽閱讀推廣活動，讓閱讀與棒球在新竹縣持續扎根，陪伴更多偏鄉孩子在球場內外安心學習、勇敢追夢。

宋晟睿頒發個人手套給得獎小球員。圖／球芽基金提供
宋晟睿頒發「球芽基金獎學金」與獎狀獎狀給得獎小球芽。圖／球芽基金提供
宋晟睿和現場小球員與球迷座談分享。圖／球芽基金提供
棒球 宋晟睿 曾豪駒

