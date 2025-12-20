日職／讀賣巨人啦啦隊首度台灣見面會「一字馬女神」站台共同揭曉新任隊長

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中信兄弟啦啦隊「一字馬女神」菊池桃子（左2）前來站台。記者余承翰／攝影
中信兄弟啦啦隊「一字馬女神」菊池桃子（左2）前來站台。記者余承翰／攝影

由聯合數位文創股份有限公司主辦的「讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會（VENUS PRIDE in Taiwan ～1st Cheer!～）」，今天在台北三創生活園區登場，首度全員來台進行公演的VENUS也帶來五大主題表演，展現隊伍最具代表性的舞蹈魅力與品牌精神，具劃時代的意義。

1994年成軍的讀賣巨人啦啦隊VENUS，今年9月部份成員受邀來台參與中華職棒中信兄弟主題日活動，精準俐落的舞蹈與充滿能量的應援燃爆全場，更有不少粉絲敲碗希望VENUS能夠全軍來台演出。

而今天登場的「讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會（VENUS PRIDE in Taiwan ～1st Cheer!～）」，也成為VENUS成軍31年來首次以「全員陣容」首場在海外進行完整專場公演，活動主持人也是第一代巨人主場親善大使伊藤RUUNA就表示，台灣粉絲的聲音VENUS聽到了，這次選擇台灣作為海外首場演出，一定會用盡全力讓大家愛上VENUS。

而今天VENUS也以東京巨蛋賽前應援曲為活動開場，接下來更帶來五大主題表演，分別為「和風｜歷史｜交流｜魅力｜驚喜」 ，其中和風舞台結合全球知名日本動漫主題曲，包括鬼滅之刃、火影忍者、寶可夢、蠟筆小新、新世紀福音戰士、進擊巨人等。

隨後歷史舞台，VENUS則是帶來成軍31年來的歷代經典隊服走秀和表演，帶領粉絲一同回顧VENUS 31年足跡，至於今年3月正式加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的前VENUS隊長、「一字馬女神」菊池桃子也驚喜現身，並在全程使用中文受訪表示，今天再度穿上VENUS隊服，感覺相當奇妙，並直呼自己就是「台灣人」，還被前隊友RUUNA爆料會生吃紅蘿蔔，逗得菊池桃子呵呵大笑。

而今天活動中，VENUS也在菊池桃子等三位前任隊長見證下，公布2026年新任隊長為高坂咲舞EMA，對於成為VENUS新任隊長，EMA表示，自己在2022年加入VENUS時不曾想過有一天會成為隊長，「雖然現在多了一個隊長身份，但我的心態還是一樣，會繼續與其他成員努力為巨人軍加油，也會以隊長身份引領VENUS有更好表現。」而菊池桃子也用中文送上祝福，「妳可以的，加油，恭喜！」最後也由VENUS與菊池桃子一同進行台日應援曲表演，為今天活動劃下完美句點。

讀賣巨人啦啦隊VENUS以「全員陣容」首度在海外進行完整專場公演。記者余承翰／攝影
讀賣巨人啦啦隊VENUS以「全員陣容」首度在海外進行完整專場公演。記者余承翰／攝影
讀賣巨人啦啦隊VENUS展現歷代隊服。記者余承翰／攝影
讀賣巨人啦啦隊VENUS展現歷代隊服。記者余承翰／攝影
讀賣巨人啦啦隊VENUS以「全員陣容」首度在海外進行完整專場公演。記者余承翰／攝影
讀賣巨人啦啦隊VENUS以「全員陣容」首度在海外進行完整專場公演。記者余承翰／攝影
讀賣巨人啦啦隊VENUS展現歷代隊服。記者余承翰／攝影
讀賣巨人啦啦隊VENUS展現歷代隊服。記者余承翰／攝影

