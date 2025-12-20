新北U18／藍隊曾聖恩開轟壓力釋放 國手經歷開眼界

快訊

中央社／ 新北20日電
地主新北藍隊曾聖恩5局上開轟，擴大球隊領先。圖中央社提供
地主新北藍隊曾聖恩5局上開轟，擴大球隊領先。圖中央社提供

新北藍隊陣中世界盃國手曾聖恩敲出2分砲。圖中央社提供
新北藍隊陣中世界盃國手曾聖恩敲出2分砲。圖中央社提供

新北U18冠軍戰新北藍隊陣中世界盃國手曾聖恩敲出2分砲，開轟壓力釋放，率隊以12比1、5局擊敗雲林縣奪冠；曾聖恩世界盃看到美國隊場上展現超齡沉穩表現，也希望可以學習美式球風。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰由地主新北藍隊與雲林縣隊交手，新北藍隊曾聖恩今天先發守一壘、打5棒，前兩個打席吞下三振，5局開轟、敲出2分砲，幫助球隊拉大領先差距，單場1轟2打點；也獲得賽會美技獎。

新北藍隊總教練楊孝承表示，曾聖恩本來就是力量很好的打者，但包含曾聖恩在內，陣中今年U18世界盃國手張乙安、帕蘇拉．塔基斯利尼安等人，打完代表隊回到母隊後，可能關注度也變大，給自己太大的壓力，反而近期比賽感覺都放不太開。

曾聖恩也提到，確實有感覺到外界的關注，因此給自己壓力，想要有好表現，今天的全壘打是U18世界盃棒球賽後首轟，今天前2個打席都吞下三振，5局想著確實擊球，開轟後壓力釋放，印象中是首次在新莊棒球場開轟，很享受開轟後繞壘的感覺。

參與U18世界盃跟各國好手競技，曾聖恩提到，看到美國隊在場上表現出的水準和心態，雖然是同齡球員，但感覺起來很像成人，看起來一點都不會緊張，也很想學習他們的球風。

