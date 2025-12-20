快訊

持雙刀闖加油站商店！三峽男還將不明溶劑倒桌上 遭警壓制送辦

女當眾衝上台控「與未成年發生關係」 孫生激動哽咽：已賠65萬

聽新聞
0:00 / 0:00

新北U18／饒又語爭取續投先發勝 新北藍輕取雲林完成8連霸

中央社／ 新北20日電
新北藍隊投手饒又語。圖中央社提供
新北藍隊投手饒又語。圖中央社提供

新北U18冠軍戰新北藍隊投手饒又語主動爭取續投，先發3.1局無責失分，率隊以12比1、5局擊敗雲林縣隊、完成8連霸；饒又語表示，近況雖然不好，但還是希望堅持下去幫助球隊。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽地主新北藍隊冠軍戰與雲林縣隊交手，新北藍隊先發投手饒又語1局下2人出局後投出保送，教練團先喊了暫停，接著面對雲林縣石晨廷打席，投到3壞球後，原本教練團打算換投，但按規定同打席不能喊兩次暫停，所以無法暫停換投，饒又語回到場上，讓打者敲出右外野方向出局。

饒又語重新回到場上後表現回穩，總計先發投3.1局僅被敲出1支安打，投出3次三振、3次四壞保送，失掉1分非責失分，拿下勝投。

新北藍隊打線發揮，團隊敲出14支安打，包括曾聖恩的全壘打，打線串聯搶分，順利奪下冠軍。總教練楊孝承直言，這才是球隊該有的打線狀況，順利完成8連霸，終於可以好好睡覺。

曾聖恩5局上開轟，擴大球隊領先。圖中央社提供
曾聖恩5局上開轟，擴大球隊領先。圖中央社提供

楊孝承解釋1局的狀況，本來想要換投，但根據規定不能換投，知道饒又語狀況不好，也想過2局投完、見好就收，但饒又語一直爭取續投，考量到分數已經有拉開，球員想要表現就給他機會。

楊孝承表示，高二的饒又語是球隊一直想要栽培的潛力投手，力量不錯，但身體力量的連結還需要修正，回去之後會再製定訓練計劃、協助球員調整。

饒又語坦言，近況沒有很好，加上看到隊友表現越來越好、球速越飆越快，覺得自己跟隊友差距變大，也容易著急想太多，但還是要一步一步來。他說，今天開賽就投了較多的壞球，把場面搞得很緊張，但還是希望可以堅持下去、幫助球隊。

球速

延伸閱讀

新北U18／高雄喊「試看看」壯聲勢 奪季軍平隊史最佳

新北調升掛號費補助 助弱勢就醫115年1月上路

經典賽／孫易磊獲徵詢 有機會交流賽想對決萬波中正

新北捷運警察將成軍 民代籲強化反恐訓練、補維安漏洞

相關新聞

日職／讀賣巨人啦啦隊首度台灣見面會「一字馬女神」站台共同揭曉新任隊長

由聯合數位文創股份有限公司主辦的「讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會（VENUS PRIDE in Taiwan ～...

日職／台日啦啦隊差異？ 巨人短髮成員Saya：台灣會一起跳、很熱鬧

讀賣巨人啦啦隊VENUS將在12月20日於台北舉辦隊史首次海外專場公演。隊長Akiko、前隊長Runna及人氣成員Saya受訪時，談到台日啦啦隊文化差異及日本啦啦隊文化的特色及看點。 短髮成員S

中職／宋晟睿為球芽頒獎傳授筆記野球 曾豪駒自掏荷包贊助獎學金

球芽基金今天邀請中信兄弟隊宋晟睿以及體育主播楊正磊擔任頒獎嘉賓，共同參與由新竹縣政府教育局與文化局舉辦的「2025新竹縣...

新北U18／饒又語爭取續投先發勝 新北藍輕取雲林完成8連霸

新北U18冠軍戰新北藍隊投手饒又語主動爭取續投，先發3.1局無責失分，率隊以12比1、5局擊敗雲林縣隊、完成8連霸；饒又...

新北U18／藍隊曾聖恩開轟壓力釋放 國手經歷開眼界

新北U18冠軍戰新北藍隊陣中世界盃國手曾聖恩敲出2分砲，開轟壓力釋放，率隊以12比1、5局擊敗雲林縣奪冠；曾聖恩世界盃看...

新北U18／鬼滅粉馬佑嘉「燃燒內心」 3打點助高雄奪季軍

新北U18棒球賽高雄市馬佑嘉「燃燒內心」，今天季軍戰單場3打點，助隊以4比1擊敗台北市奪下季軍；高雄市隊總教練石弘傑稱讚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。