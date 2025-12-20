新北U18／饒又語爭取續投先發勝 新北藍輕取雲林完成8連霸

新北U18冠軍戰新北藍隊投手饒又語主動爭取續投，先發3.1局無責失分，率隊以12比1、5局擊敗雲林縣隊、完成8連霸；饒又語表示，近況雖然不好，但還是希望堅持下去幫助球隊。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽地主新北藍隊冠軍戰與雲林縣隊交手，新北藍隊先發投手饒又語1局下2人出局後投出保送，教練團先喊了暫停，接著面對雲林縣石晨廷打席，投到3壞球後，原本教練團打算換投，但按規定同打席不能喊兩次暫停，所以無法暫停換投，饒又語回到場上，讓打者敲出右外野方向出局。

饒又語重新回到場上後表現回穩，總計先發投3.1局僅被敲出1支安打，投出3次三振、3次四壞保送，失掉1分非責失分，拿下勝投。

新北藍隊打線發揮，團隊敲出14支安打，包括曾聖恩的全壘打，打線串聯搶分，順利奪下冠軍。總教練楊孝承直言，這才是球隊該有的打線狀況，順利完成8連霸，終於可以好好睡覺。

曾聖恩5局上開轟，擴大球隊領先。圖中央社提供

楊孝承解釋1局的狀況，本來想要換投，但根據規定不能換投，知道饒又語狀況不好，也想過2局投完、見好就收，但饒又語一直爭取續投，考量到分數已經有拉開，球員想要表現就給他機會。

楊孝承表示，高二的饒又語是球隊一直想要栽培的潛力投手，力量不錯，但身體力量的連結還需要修正，回去之後會再製定訓練計劃、協助球員調整。

饒又語坦言，近況沒有很好，加上看到隊友表現越來越好、球速越飆越快，覺得自己跟隊友差距變大，也容易著急想太多，但還是要一步一步來。他說，今天開賽就投了較多的壞球，把場面搞得很緊張，但還是希望可以堅持下去、幫助球隊。