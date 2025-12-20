新北U18／鬼滅粉馬佑嘉「燃燒內心」 3打點助高雄奪季軍

快訊

中央社／ 新北20日電
新北U18棒球賽高雄市馬佑嘉（圖）「燃燒內心」，20日季軍戰單場3打點，助隊以4比1擊敗台北市奪下季軍。中央社記者謝靜雯攝 114年12月20日 中央通訊社
新北U18棒球賽高雄市馬佑嘉（圖）「燃燒內心」，20日季軍戰單場3打點，助隊以4比1擊敗台北市奪下季軍。中央社記者謝靜雯攝 114年12月20日

新北U18棒球賽高雄市馬佑嘉「燃燒內心」，今天季軍戰單場3打點，助隊以4比1擊敗台北市奪下季軍；高雄市隊總教練石弘傑稱讚馬佑嘉擊球率好、力量佳，具備不容易怯場的特質。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽高雄市隊今天季軍戰與台北市隊交手，馬佑嘉1局上敲出二壘打、貢獻2分打點，5局上敲出滾地球再貢獻1分打點；單場1安貢獻3分打點，打擊表現亮眼。

高雄市隊總教練石弘傑表示，馬佑嘉打擊在球隊中算是最穩定的，擊球率高，擊球力道在球隊中也算數一數二。

馬佑嘉國中階段也有國手資歷，石弘傑表示，馬佑嘉場上不容易怯場，關鍵時刻也能展現自信、把握當下。

馬佑嘉表示，這幾天打擊狀況都差不多，賽前有做情蒐，認真了解可能會面臨什麼對手、比賽過程中可以做什麼應對，把可以控制的控制好，關鍵時刻可以敲出安打很開心。

馬佑嘉是動漫迷，昨天賽後在社群上發了許多動態，他表示，最喜歡「鬼滅之刃」，也會看「火影忍者」，最喜歡鬼滅的台詞「燃燒內心」。他解釋，昨天4強賽差一點、無緣冠軍戰，但打出一場精彩的比賽，想起「鬼滅之刃」的熱血情節，雖然最後沒有贏，但過程大家都表現得很好。

