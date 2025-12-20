新北U18／高雄喊「試看看」壯聲勢 奪季軍平隊史最佳

新北U18棒球賽高雄市用台語喊「試看看」壯聲勢，今天季軍戰馬佑嘉單場3打點，率隊以4比1擊敗台北市，奪季軍平隊史紀錄；總教練石弘傑盼球員透過比賽累積經驗、進步成長。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽高雄市隊今天與台北市隊交手，高雄市隊開賽就有攻勢，1局上靠著馬佑嘉二壘安打，一棒送回2分，開賽就取得領先。

高雄市隊5局上再有攻勢，陳韋帆率先敲出二壘打，靠著滾地球推進、四壞保送、故意四壞保送，馬佑嘉敲出滾地球造成對手守備失誤、送回1分，高雄市隊又靠著滾地球再添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

高雄市隊總計動用5任投手，顏子宸中繼投2局，僅被敲出1支安打，投出5次四死球保送，失掉1分責失分、拿下勝投。

高雄市隊延續鋁棒聯賽使用的口號，用台語高喊「試看看」壯聲勢，總教練石弘傑表示，季軍戰賽前就有提醒投手群，每個人都要準備上場，有狀況就換投、換投節奏明快。

高雄市隊昨天4強賽與新北藍隊交手，領先了6局、7局下失守，無緣晉級冠軍戰，今天奪下季軍、平隊史新北U18最佳成績。石弘傑表示，希望球員透過比賽不斷累積經驗、進步成長，距離改寫隊史紀錄只差一步，但也給球員突破的目標。