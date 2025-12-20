中職／樂天桃猿冠軍之旅飛越南峴港 林立、林泓育爭取促成90人大團

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿前往越南峴港進行為期5天的冠軍之旅。圖取自樂天桃猿官方臉書
樂天桃猿在奪下今年中華職棒總冠軍後，19日正式啟程展開封王旅遊，在新任總教練曾豪駒帶領下，全隊前往越南峴港進行為期5天的冠軍之旅。

這趟行程規模盛大，包含一、二軍教練團與球員、行政人員及眷屬在內，共約90人同行，不僅是球隊在日本樂天集團接手後的首座總冠軍，更是接手以來首次安排全隊出國的封王旅行。

這座冠軍對樂天桃猿意義非凡，球團也以實際行動犒賞全隊整季辛勞，一、二軍教練與球員的出國費用全數由球團負擔，一軍教練與球員還可攜帶1位眷屬同行。

原先封王旅遊規劃以一軍成員為主，但在隊長林立與資深領袖林泓育主動向球團爭取後，最終促成一、二軍教練與球員一同出遊，讓這座「以下剋上」的驚奇冠軍，真正屬於全體成員。

此次也是桃猿自Lamigo時期峇里島冠軍旅行後，再度以完整團隊規模出國慶功。桃猿在機場留下出發前的合照，球團也特別感謝各界到場送機，為冠軍旅程注入祝福與能量。因服兵役未能同行的傑森，仍以「精神同行」方式參與，隊友成晉帶著他的大頭立牌一同合影，展現球隊濃厚的情感與凝聚力。

