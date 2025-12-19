日職／台日啦啦隊差異？ 巨人短髮成員Saya：台灣會一起跳、很熱鬧

讀賣巨人啦啦隊VENUS將在12月20日於台北舉辦隊史首次海外專場公演。隊長Akiko、前隊長Runna及人氣成員Saya受訪時，談到台日啦啦隊文化差異及日本啦啦隊文化的特色及看點。

短髮成員Saya上次參加中信兄弟隊主題日，第一次見識台灣啦啦隊文化，她說，「印象深刻的是台灣棒球迷會跟著一起跳，而且都記的滾瓜爛熟，一起跳同一支舞、熱鬧的氣氛讓我印象深刻，感覺真有趣。」

Saya也分享日本啦啦隊的重點是為了球賽表演，「把大家的注意力吸引到球場上，是日本啦啦隊的任務，我覺得這點和台灣比較不同。」

讀賣巨人啦啦隊VENUS。記者余承翰／攝影

前隊長Runna則提到日職啦啦隊，每隊風格都不同，「日本12個球團11個有啦啦隊（廣島鯉魚沒有），不管衣服、表演，還是平常從事的演藝活動都不同，每支啦啦隊都有不同應援。

「扮演角色雖不一樣，但每次大家聚在一起，啦啦隊都對彼此很尊敬，也會交換訊息問最近在做什麼。大家非常團結，我喜歡日職啦啦隊不同特色，卻一條心的氛圍。」

隊長AKIKO也說明巨人啦啦隊VENUS的特點，「我們是男女老少都能支持的隊伍，粉絲年齡層非常廣！」