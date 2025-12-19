爆米花聯盟／林峻葳8局優質先發 台南市險勝台北挺進四強

爆米花棒球聯盟台南市今天與台北興富發交手，台南市隊林峻葳先發8局2責失分優質先發，助隊以5比4搶勝，確定晉級明天開打的決賽；另外3支晉級隊伍為合作金庫、台電和台壽霸龍。

2025年爆米花棒球聯盟預賽最後一天賽事，台南市隊與台北興富發隊比賽攸關晉級，台南市隊開賽就有攻勢，1局下靠著安打、犧牲觸擊、滾地球，暴投，先馳得點，4局下再靠著保送、失誤、暴投、陳致均二壘打，單局拿下2分。

台北興富發隊6局上追回1分，7局下台南市隊靠著單局4安打攻勢串聯，再添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

台南市隊先發投手林峻葳總計用104球投8局，被敲出6支安打，投出6次三振、1次四壞保送，失掉3分（2分責失分），王品傑中繼0.1局失掉1分，涂兆緯後援0.2局，無失分，替球隊守住勝利。

台灣電力今天與與全越運動交手，兩隊8局打完5比5僵持不下，9局下靠著蔡智榆再見安以6比5搶勝；合作金庫今天投打發揮，以13比0、7局擊敗綺麗珊瑚隊。

爆米花棒球聯盟預賽結束，合作金庫戰績16勝3敗、排名第1晉級，台灣電力戰績15勝4敗、排名第2，台中台壽霸龍隊戰績13勝6敗、排名第3，台南市成棒隊戰績11勝8敗，勝率優於新北凱撒，擠進4強。

決賽預計明天開打，由預賽排名3、4名球隊先交手，勝隊21日與排名第2的台灣電力交手，21日比賽勝隊，將於22日與合作金庫交手爭冠。