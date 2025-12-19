日職／巨人啦啦隊VENUS首次全員登台 隊長Akiko：興奮又期待

讀賣巨人啦啦隊VENUS將在12月20日，於台北三創CLAPPER STUDIO舉辦史上首次海外專場公演。隊長Akiko、前隊長Runna及人氣成員Saya受訪時，分享來台灣舉辦專屬見面會的心情。

VENUS部分成員今年9月參加中職中信兄弟隊主題日，充滿活力的表演讓台灣球迷眼前為之一亮。這次全員來台舉辦見面會，隊長AKIKO興奮表示，「我們成員們都一直說想來台灣，這次終於可以全員登台，感覺既興奮又期待。」

這次不是球場內應援，而是在特別安排的舞台專場表演，Akiko認為，「這次舞台表演與觀眾更接近，觀眾可以跟近距離感受到我們的心意、完整感受到我們的表演。」

讀賣巨人啦啦隊VENUS成員Saya、前隊長Runna、隊長Akiko。記者余承翰／攝影

短髮的Saya上次在兄弟主題日獲得極大關注，許多台灣球迷被她的魅力圈粉，Saya想對支持她的台灣粉絲說，「上次來台灣應援，大家都很熱情迎接我、很開心。我覺得還有很多VENUS想展現的活力、魅力想跟大家介紹，希望大家繼續關注我的活動。」

去年3月讀賣巨人隊受邀來台灣，與中職兄弟和樂天桃猿隊交流，吸引爆滿球迷進場，前隊長Runna當時也率領VENUS來台。Runna已從VENUS畢業，目前在一旁協助啦啦隊相關事務。

Runna回憶當時的情景，「來台灣當場看到雙方啦啦隊如何用熱情跨越文化那道牆，令我印象深刻也感到震撼。這次很開心看後輩一起登台，一定要在台上讓大家看到只屬於VENUS的表演。」