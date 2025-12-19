新北U18／教頭稱非典型開路先鋒 許子彥敲出高中首支再見安

新北U18棒球賽地主新北藍隊今天在4強與高雄市隊交手，7局下靠許子彥敲出高中個人首支再見安，助隊以2比1搶勝晉級冠軍戰。許子彥非典型前段棒次，擊球率高是特性。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊4強與高雄市隊交手，前6局打完0比1落後，7局下靠著許子彥再見安，一棒2分幫助球隊翻轉戰局，逆轉搶勝晉級冠軍戰。

新北藍隊總教練楊孝承表示，7局下2人出局後，對方也沒有閃躲空間，豁出去讓球員放開打。許子彥過往多打球隊第1棒，今天4強則是扛3棒，楊孝承說，許子彥非典型開路先鋒的類型，腳程中等，但是擊球率高。

許子彥坦言，前陣子被教練團念，這陣子更認真努力，7局下的打席，上場想著打到球就好，不要在乎結果。許子彥表示，過往多打球隊第1棒，雖然腳不快，但自認上壘率算高，只是近期有點太急，所以棒次被調整。

許子彥回憶，前一次打再見安打應該是國小，很開心可以敲出高中生涯首支再見安打；自評高中3年在打擊上進步很多，球種設定、變化球的掌握度都有提高，內野守備則是維持穩定。