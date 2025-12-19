快訊

中職／鍾亦恩等5新秀回母校台中西苑 捐款回饋盼助學弟追夢

中央社／ 台中19日電
中華職棒選秀新星鍾亦恩（2排左3）、吳承皓（2排右4）、焦子杰（2排右3）、王奕翔（2排左2）19日回到母校台中市西苑高中，4人共捐新台幣40萬元，感謝棒球隊栽培。中央社
中職選秀新星鍾亦恩、吳承皓、焦子杰、王奕翔今天回到母校台中市西苑高中，4人共捐新台幣40萬元，感謝棒球隊的栽培，並勉勵球隊學弟未來能以職棒為目標，持續努力追夢。

捐贈活動今天在台中櫻花棒球場舉辦，教育部次長張廖萬堅、西苑高中校長劉洲溶、西苑棒球發展協會理事長姚玉璿、西苑棒球隊總教練黃武雄等人皆出席。

張廖萬堅會中表示，4名球隊校友在校期間努力訓練，每次的出賽中累積經驗，表現越顯亮眼，今年參加選秀順利進入中職，更結伴捐款回饋母校，精神實屬難得。同時，看到球隊表現亮眼，有善心企業透過他，也向西苑高中棒球隊捐贈100萬元，支持基層棒球發展。

焦子杰分享，國高中6年來，非常感謝每個教練及後勤團隊的用心指導與支持，讓他能有機會進入中華職棒；王奕翔表示，希望回饋母校，讓學弟有更好的環境，也希望未來學弟們能以職棒為目標，持續努力下去。

吳承皓說，若沒有西苑國高中棒球隊的基礎，就不會有今天的他，現在有能力回饋哪怕是一點點的支持；鍾亦恩也說，希望未來的學弟們有更好的環境跟資源可以訓練跟成長，讓更多的學弟可以前進自己夢想的舞台。

校方說明，此次捐贈款項的校友分別為鍾亦恩（樂天桃猿第1輪指名）、吳承皓（味全龍第2輪指名）、焦子杰（中信兄弟第3輪指名）、王奕翔（樂天桃猿第3輪指名）。

