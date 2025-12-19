新北U18／新北藍隊許子彥再見安勝高雄 挑戰賽會8連霸

新北U18棒球賽地主新北藍隊今天與高雄市隊交手，新北藍隊比賽前半段沒能把握得分機會，7局下靠著許子彥再見安打，以2比1搶勝、晉級冠軍戰，要挑戰賽會8連霸。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊今天8強擊敗新竹市隊，接著4強與高雄市隊交手，前6局打完受制於高雄市隊先發投手陳昱勛，兩度無人出局攻占得點圈機會欠缺適時一擊，沒能拿下分數。

6局打完新北藍隊0比1落後，7局下靠著接連四壞保送，2人出局後許子彥再見安打，一棒送回2分，幫助球隊搶勝晉級冠軍戰。

新北藍隊總教練楊孝承表示，身為地主球隊難免有壓力，高雄市隊先發投手陳昱勛投球特性是直球會跑卡特的效果，曲球也丟得不錯，但不算特別難攻擊，主要還是新北藍隊打者自己沒有把握機會。

新北藍隊今天動用5任投手，最快球速152公里的楊曜丞僅投0.1局無失分就退場，楊孝承表示，可能受到下雨影響投手丘踩踏，腳有點小扭到，保險起見先將球員換下；邱翊銓後援0.2局無失分、奪下勝投。

新北藍隊明天將與雲林縣隊爭冠、挑戰8連霸。楊孝承表示，如果打長期比賽，球隊勝率一定很高，但一場比賽很難說，學生棒球比賽不穩定性高，還是要叮嚀球員小心應戰。