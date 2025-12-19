快訊

北捷遭扔煙霧彈！男子疑「肉身擋彈」血流不止 台大急診現場曝光

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「最快速度逮捕嫌犯」

定案了！裕隆轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億

棒球／台灣棒球名人堂增4候選 彭政閔等人入列

中央社／ 台北19日電
「恰恰」彭政閔成棒球名人堂候選人之一。本報資料照片
「恰恰」彭政閔成棒球名人堂候選人之一。本報資料照片

台灣棒球名人堂公布2026年新增的名人候選名單，包括已故教頭李來發、中信兄弟二軍總教練「恰恰」彭政閔、奧運銅牌國手葉志仙、中職裁判蘇建文等4人。

要入選台灣棒球名人堂，球員退休必須滿5年、教練及裁判退休滿6個月後，經相關單位推薦，再由包括入堂名人、歷史學者、聯盟、棒協代表和球評、資深媒體等專業人士組成的16名提名甄審委員會，進行嚴格審核，並在1/2以上委員出席的提名甄審會議中獲得半數以上同意，才會獲得提名；獲提名後再由遴選委員投票，又必須獲得3/4的同意，才能進入名人堂。

本屆的提名甄審委員會議，16名委員有13人出席，超過規定的3/4。委員在詳細討論和考證後進行投票，其中，李來發、葉志仙、彭政閔都得到13票，蘇建文則得到11票同意，獲提名成為新候選人。

新入列的4人，將與原本在候選名單上的林國輝、蔡炳昌、蘇棟川、林全興（以上戰後時期），以及黃平洋、謝長亨、羅敏卿、王光輝（以上職棒時期）一起候選。每名候選人被提名後，有15年的候選資格，預定明年1月中旬公布新的入堂名人。

去年因病過世的李來發，曾任職棒和信鯨總教練，也是台灣唯一參加過4屆奧運（1984、1988、1992、2004）的教練；1992年擔任台灣隊總教練，贏得巴塞隆納奧運銀牌，創下台灣至今在奧運的最佳成績。2009年結束職棒教練工作後，回歸基層深耕15年直到過世，培育無數好手，高苑工商畢業的大聯盟球員陳偉殷、林子偉、黃暐傑等人都是子弟兵。

「恰恰」彭政閔無論在球技、自我要求都是有目共睹。自新人開始，連續19年入選明星賽並先發，且連15年奪人氣王，是中華職棒首位締造「千安、百轟、二百盜」紀錄球員，也是唯一連續16年單季打擊率3成以上、連19年都有盜壘成功和5度拿下年度打擊王的選手。

葉志仙則是1971年台南巨人少棒隊奪下威廉波特世界冠軍的成員，1990年至2010年擔任國家隊教練及總教練，2006年率領台灣在杜哈奪下至今唯一的亞運金牌，另在洲際盃拿下第3名，皆是史上最佳成績。曾任中華棒協選訓委員召集人，去年自輔仁大學退休後，目前仍擔任亞洲棒球總會技術委員長。

蘇建文非棒球科班出身，卻在中華職棒執法3381場、擔任主審914場，至今仍為台灣裁判最多；2024年退休時，還是亞洲「現役唯一」執法超過3000場職棒裁判。難能可貴的是，他生涯的執法場次，即使在日本職棒史上也還排名高達第6，並曾受邀在世界棒球經典賽、世界12強棒球賽和亞洲職棒大賽中擔任裁判，王貞治曾讚賞：「如果主審都能有像他這樣果斷的判決，相信能得到每個人的認可」。

棒球 彭政閔 李來發

延伸閱讀

中職／味全龍公佈首波教練團陣容 延攬兩大外籍教頭加盟

柔道／換品牌重新出發 楊勇緯備戰亞運、展望洛杉磯奧運

中職／冬盟打磨未來模板 新世代潛力股浮現

MiLB／林昱珉響尾蛇農場排名僅35 美媒點缺陷：奧運體操選手也難複製

相關新聞

中職／原規畫江少慶明年下半季復出 林威助：抉擇上相當困難

江少慶與富邦悍將隊的緣分畫下句點，統一獅隊選擇他為補償球員，悍將領隊陳昭如表達不捨，也祝他未來一切順利；執行副領隊林威助...

中職／印象最深江少慶的自律 林哲瑄稱「洋將等級」難怪獅隊想要

江少慶經由自由球員補償辦法轉戰統一獅隊，結束他與富邦悍將隊的5年緣分，林哲瑄這陣子也是透過新聞、網路討論頻繁看到他可能被...

中職／與江少慶從印地安人到悍將如今不同路 張育成：他比誰都努力

江少慶新球季將轉戰統一獅隊，張育成與他的情分不只在富邦悍將隊，也在旅美印地安人隊（現守護者隊）時期，今天得知消息後也透過...

棒球／台灣棒球名人堂增4候選 彭政閔等人入列

台灣棒球名人堂公布2026年新增的名人候選名單，包括已故教頭李來發、中信兄弟二軍總教練「恰恰」彭政閔、奧運銅牌國手葉志仙...

新北U18／教頭稱非典型開路先鋒 許子彥敲出高中首支再見安

新北U18棒球賽地主新北藍隊今天在4強與高雄市隊交手，7局下靠許子彥敲出高中個人首支再見安，助隊以2比1搶勝晉級冠軍戰。...

新北U18／新北藍隊許子彥再見安勝高雄 挑戰賽會8連霸

新北U18棒球賽地主新北藍隊今天與高雄市隊交手，新北藍隊比賽前半段沒能把握得分機會，7局下靠著許子彥再見安打，以2比1搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。