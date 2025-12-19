快訊

新北U18／東體李彥霆參加青年百億圓夢計畫 美職參訪開眼界

中央社／ 新北19日電
台東體中高二野手李彥霆（圖）參加「青年百億海外圓夢基金計畫」，獲得機會到美國職棒參訪，他透露，此趟看到很多平常不會看到的幕後工作，提供了新的刺激與不同想法。中央社
台東體中高二野手李彥霆參加「青年百億海外圓夢基金計畫」，從寫計畫到英文面試，獲得機會赴美國職棒參訪約14天，看到許多不同的棒球相關工作，獲得新的刺激和想法。

台東體中野手李彥霆具備不錯的外文能力，在媽媽朋友的介紹下，報名「青年百億海外圓夢基金計畫」，面試約2/3都要使用英文。李彥霆表示，國小沒有打球就有讀語言，讀書方面家裡對外語能力特別重視，英語能力可以與外國人正常對話。

李彥霆接受中央社記者訪問時表示，赴美14天參訪美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊、聖地牙哥教士隊，也有參與美職小聯盟洛杉磯天使隊1A的工作，包括整理場地、主持、賣票等。

李彥霆提到，本來想像中球場工作可能只有紀錄之類的，但此趟赴美行程看到很多平常不會看到的幕後工作，也提供新的刺激和不同想法，如果之後不打球，還能做什麼跟棒球相關的事情，是很特別的經驗；回台後有出席成果交流會，總統賴清德也有出席。

台東體中代表台東縣隊參加新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，台東縣隊今天8強以3比5不敵高雄市隊止步，李彥霆沒有先發出賽，比賽後半段替補上場守備。

