中職／與江少慶從印地安人到悍將如今不同路 張育成：他比誰都努力

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成為江少慶離隊感到不捨。圖／截圖自張育成IG
張育成為江少慶離隊感到不捨。圖／截圖自張育成IG

江少慶新球季將轉戰統一獅隊，張育成與他的情分不只在富邦悍將隊，也在旅美印地安人隊（現守護者隊）時期，今天得知消息後也透過IG限時動態表達不捨。

張育成的限時動態轉貼悍將給予江少慶的感謝文，以深刻的筆觸寫下：「他比誰都更努力，也更想證明自己，只是運氣沒有很好，我相信他可以做到的。」附上一張大哭臉的表情符號外，還有四葉草、雙手合十祈禱，為江少慶的下一趟旅程送上祝福。

印地安人過去曾是台將聚集地，江少慶、張育成職業起點都是這裡，重疊多年，一起當室友，也一起在旅美之路上互相鼓勵；兩人都在悍將握有狀元籤後主動接洽，決定返台打拚，如今同隊緣分僅1年半、4場畫下句點，新球季將成為對手。

張育成得知江少慶將轉隊的消息後，透過IG限時動態表達不捨。 聯合報系資料照
張育成得知江少慶將轉隊的消息後，透過IG限時動態表達不捨。 聯合報系資料照

江少慶 張育成 印地安人

