聽新聞
0:00 / 0:00
中職／與江少慶從印地安人到悍將如今不同路 張育成：他比誰都努力
江少慶新球季將轉戰統一獅隊，張育成與他的情分不只在富邦悍將隊，也在旅美印地安人隊（現守護者隊）時期，今天得知消息後也透過IG限時動態表達不捨。
張育成的限時動態轉貼悍將給予江少慶的感謝文，以深刻的筆觸寫下：「他比誰都更努力，也更想證明自己，只是運氣沒有很好，我相信他可以做到的。」附上一張大哭臉的表情符號外，還有四葉草、雙手合十祈禱，為江少慶的下一趟旅程送上祝福。
印地安人過去曾是台將聚集地，江少慶、張育成職業起點都是這裡，重疊多年，一起當室友，也一起在旅美之路上互相鼓勵；兩人都在悍將握有狀元籤後主動接洽，決定返台打拚，如今同隊緣分僅1年半、4場畫下句點，新球季將成為對手。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言