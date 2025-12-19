中職／印象最深江少慶的自律 林哲瑄稱「洋將等級」難怪獅隊想要

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將林哲瑄。本報資料照片
江少慶經由自由球員補償辦法轉戰統一獅隊，結束他與富邦悍將隊的5年緣分，林哲瑄這陣子也是透過新聞、網路討論頻繁看到他可能被選，對於少了一位「很棒的隊友」表達可惜，但也能理解為何獅隊會選擇他，「幾乎算是洋將等級，在（保護名單）外面，當然就是很高機率被選走。」

悍將在自由市場簽下林岱安，母隊獅隊今天選擇部分轉隊費及一名補償球員，一如連日來風向挑選江少慶，讓這位2021年悍將狀元新球季將改披橘衫。

同以狀元身分加入悍將的林哲瑄，前陣子人還在日本，都是透過新聞看到消息，得知報導江少慶在保護名單外、獅隊在考慮，「奇怪？怎麼一直在討論少慶，也是覺得嚇到，他怎麼會在外面。」他說可以理解為何獅隊有興趣，「有這種身手的投手，在這個環境本來就不多，幾乎算是洋將等級，在外面，當然就是很高機率被選走。」

江少慶經由自由球員補償辦法轉戰統一獅隊。聯合報系資料照
林哲瑄眼中的江少慶，也是第一件事就提到他的自律，「他是投手的榜樣，投手群在他身上可以學到滿多東西，畢竟在美國經驗豐富、也爬到很高層級，比賽表現都很棒，是一個很棒的隊友。」

林哲瑄前一次碰到江少慶是自己去日本前，正好在宿舍遇到他，沒想到下次再見就已非隊友。他也說棒球圈就是這樣，大家都認識很久、都是朋友，「他去到新的環境，也是很祝福他，畢竟他也是受傷很久，其實我們都可以明白那個感受，經歷那麼久的復健，要再回到場上那是真的非常不容易的事，希望他明年可以順利完成復健復出，在球場上表現都很順利。」

江少慶 林哲瑄 統一獅

