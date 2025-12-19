中職／離開中信兄弟馬鋼抉擇過程忐忑 感謝悍將給機會

野手馬鋼新球季確定轉戰中職富邦悍將，他坦言，季後心情有過忐忑，思考過程也滿艱難的，感謝中信兄弟這幾年的照顧，也謝謝悍將給機會，盼明年開始能在一軍替球隊有更多貢獻。

23歲內野手馬鋼於2020年第3輪被中信兄弟選進，但近幾年在一軍沒有太多出賽機會，季後被放在契約球員保留名單外。悍將15日公告與馬鋼達成加盟共識，也提到馬鋼在二軍時的好表現，讓新球季將接任悍將總教練的後藤光尊印象深刻。

馬鋼接受中央社記者訪問表示，季後沒有被放在保留名單中時，心情多少有點忐忑，但不久後聽到味全龍隊詢問的消息，有把情緒很快消化，用正面的心態面對。

含前東家兄弟在內，馬鋼坦言，思考新球季的落腳處時，過程滿艱難的，包括經紀人、家人等，都有做很多討論。馬鋼感謝兄弟這幾年的照顧，不管生活上還是球技上，都讓他有很大的成長，也感謝悍將給機會。

馬鋼今天到球場辦理相關手續，有遇到同樣畢業於中山國中的投手陳聖文和捕手江庭毅，但還沒遇到教練團和其他隊友，現任悍將執行副領隊林威助也還未正式碰面，但馬鋼記得在中信兄弟完成一軍初登場時，當時的總教練就是林威助。

馬鋼表示，目前還在服兵役，預計下週退伍，在當兵期間可以做的訓練比較受限，退伍之後就能更完整地投入訓練、備戰新球季，希望新球季能在一軍替球隊做出更多貢獻。