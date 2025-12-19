中職／味全龍公佈首波教練團陣容 延攬兩大外籍教頭加盟

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
味全龍公布首波新教練成員。圖／味全龍提供
味全龍球團今（19）日宣布2026年球季第一階段教練團陣容。球隊於本季未能晉級季後賽，球團進行全面檢討，並著眼於中長期發展，延攬具備豐富國內外職棒經驗的教練人選，期望全面強化一、二軍戰力與農場養成體系，朝總冠軍目標邁進。

一軍方面，總教練葉君璋續任，期望持續帶領球隊穩定成長、重返榮耀。為提升球隊整體投打表現，球團延攬彼得森（Tyger Pederson）出任攻擊統籌教練，擔任總教練輔佐協助攻擊策略規劃與執行；納瓦洛（Jaime Navarro）擔任一軍投手教練，期盼藉由其豐富的國內外職棒經驗，強化比賽臨場投手調度，並為投手群及教練團注入嶄新觀念與訓練模式。原野手統籌教練丘昌榮轉任一軍首席教練，協助場上調度與團隊運作。

二軍方面，原守備統籌教練劉榮華接任二軍總教練，持續深化農場訓練與養成方向；原二軍總教練張家浩轉任外野守備教練。

味全龍教練團成員異動。圖／味全龍提供
此外，打擊教練克魯茲因個人生涯規劃選擇退休；首席教練高須洋介、首席教練林瑋恩、投手統籌教練羅曼、跑壘教練高孝儀，以及二軍打擊教練吳宗峻，皆於合約期滿後不再續約。球團對上述教練長期以來為球隊的投入與貢獻，致上最誠摯的感謝，並祝福其未來發展一切順遂。

味全龍球團表示：「2026年球季教練團人選仍將持續評估與補強，待相關人事確定後，將再對外公告。期盼進一步完善教練團結構，為球隊注入更多能量，全面提升競爭力，朝年度總冠軍目標全力邁進。」

