新北U18／新北藍力壓新竹晉4強 捕手黃世堯向吉力吉撈挖寶

新北U18棒球賽新北藍今天以5比0擊敗與新竹市、晉級4強；新北藍隊捕手黃世堯攻擊穩定輸出，黃世堯升上高中後守備特訓盼攻守平衡，先前訓練營把握機會向吉力吉撈．鞏冠挖寶。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽地主新北藍隊今天8強與新竹市隊交手，1局下靠著保送、犧牲觸擊、滾地球、暴投先馳得點，2局下靠著接連四壞保送、杜翊澤三壘打，一棒送回2分，3局下再靠著接連安打、投手犯規，再添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

黃世堯近幾場比賽打擊穩定輸出，前兩場比賽都是勝利打點，今天單場1安1打點；總教練楊孝承表示，黃世堯算是攻擊型捕手，守備方面，國中階段傳球、擋球還沒有這麼穩定，剛升上高中時，教練團很著重他的守備訓練，希望可以讓攻守平衡。

黃世堯表示，從小學五年級左右開始練捕手，升上高中後，每天幾乎都會「課後輔導」，教練團特訓守備半小時至40分鐘左右，針對守備不足訓練，升上高二開始獲得較多捕手先發出賽機會。

黃世堯透露，今年參加Nike訓練營時，也有把握機會請教味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠，包括接低的球，還有分享很多心態上的東西，訓練營的捕手教練勉勵，要把比賽、訓練當成享受，不要緊張、不要害怕失敗，即便失敗也要享受過程，也讓他更敢放手表現。

新北藍隊先發投手王銘賢今天投4局無失分拿下勝投，陳相偉中繼投2局，饒又語後援投1局，3任投手聯手壓制，沒讓對手攻下分數；楊孝承表示，王銘賢一直是陣中穩定性很好的投手，直球、變化球的控制能力都很好。