中職／江少慶被獅隊選走坦言意外 「會持續做好準備」

中職統一7-ELEVEn獅隊確定補償方案從富邦悍將選走投手江少慶，江少慶透過經紀公司表示，意外會是這樣離開，但接下來還是持續準備好自己、備戰明年球季。

獅隊主戰捕手林岱安季後行使自由球員（FA）權利，從獅隊轉戰富邦悍將，簽下7年球員附帶教練約，總值最高達新台幣5600萬元，獅隊今天確定補償方案，帶走悍將陣中具旅美資歷投手江少慶，另獲得部分轉隊費新台幣324萬元。

江少慶透過所屬經紀公司展逸表示：「其實很意外會是這樣離開，謝謝富邦、謝謝統一。要做的事沒有改變，接下來我就是一樣持續準備好自己，為明年球季努力」

悍將領隊陳昭如表示，對於江少慶被獅隊以補償選手方式挑中，悍將球團表示不捨但仍給予最大祝福，感謝江少慶自美返台參加選秀，加入悍將4個半球季以來的付出，雖然期間受傷勢困擾，他持續努力復健沒有懈怠。祝福少慶加入新球團之後，未來一切健康順利。

悍將執行副領隊林威助表示，針對江少慶的整體規劃，原本預計安排於明年下半季逐步復出。由於大胸肌撕裂手術的案例相對少見，術後回場評估必須非常謹慎，若不慎再次受傷，恐將對其職業生涯造成影響。

林威助表示，由於25人保護名單人數有限，再加上需納入今年選秀選進之新秀，在名單的抉擇上是相當困難的決定。因此球團在考量明年度及未來戰力規劃等綜合評估後，少慶並未被納入名單中。對於他獲統一挑選，我們深感遺憾，但也衷心祝福。