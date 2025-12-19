中職／江少慶帥有加分但重點仍是戰力 蘇泰安：期待傷後重生的感動

江少慶透過補償制度轉戰統一獅隊，新球季成為「傑尼獅」一員，被問到長相帥氣是否有加分，領隊蘇泰安笑答，帥一定是會有加分，但主要還是看戰力，他強調：「戰力才是職棒球員根本，他現在持續在復健中，也希望可以趕快來一軍登板。」

獅隊在自由市場流失捕手林岱安，而悍將提交的25人保護名單之外天降稀有菜色，儘管江少慶近兩年受到傷勢影響合計僅出賽4場，狀況充滿謎團，但獅隊仍決定賭一把，不錯過這個能夠輕易搶下他隊球星的機會。

對於挑選江少慶，蘇泰安表示，球隊是針對戰力、行銷、票房整體考量。至於他的健康狀況，蘇泰安回應：「將待春訓投入調整後，由教練團整體評估。」

蘇泰安表示，少慶加盟後也是獅隊重要成員，透過適當調整及復健賽節奏，讓他以最好的表現呈現給球迷，避免過於躁進影響全年戰力部署，且球隊行銷、票房也會有完整的規畫，期待他站上獅隊一軍初登板時帶給球迷從傷後重生的感動。