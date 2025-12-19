快訊

中職／原規畫江少慶明年下半季復出 林威助：抉擇上相當困難

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊感謝江少慶。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊感謝江少慶。圖／富邦悍將隊提供

江少慶與富邦悍將隊的緣分畫下句點，統一獅隊選擇他為補償球員，悍將領隊陳昭如表達不捨，也祝他未來一切順利；執行副領隊林威助提到，原本對江少慶的規畫是明年下半季復出，因保護名單名額有限，在抉擇上確實相當困難。

獅隊確定挑選江少慶作為補償球員，他將脫下悍將球衣，轉戰獅隊陣營。陳昭如表示，對於江少慶被統一獅球團以補償選手方式挑中，悍將球團表示不捨但仍給予最大祝福，感謝江少慶自美返台參加選秀，加入悍將4個半球季以來的付出，雖然期間受傷勢困擾，他持續努力復健沒有懈怠。祝福少慶加入新球團之後，未來一切健康順利。

林威助則是透露，針對江少慶選手的整體規畫，我們原本預計安排他於明年下半季逐步復出。由於大胸肌撕裂手術的案例相對少見，術後回場評估必須非常謹慎，若不慎再次受傷，恐將對其職業生涯造成影響。

林威助表示，「由於25人保護名單人數有限，再加上需納入今年選秀選進之新秀，在名單的抉擇上是相當困難的決定。因此球團在考量明年度及未來戰力規畫等綜合評估後，少慶並未被納入名單中。對於他獲統一挑選，我們深感遺憾但也衷心祝福。」

富邦悍將隊2021年拿到狀元籤，重金請回旅美投手江少慶。本報資料照片
富邦悍將隊2021年拿到狀元籤，重金請回旅美投手江少慶。本報資料照片

悍將2020年底在確定拿到隔年選秀狀元籤後，就提前與當時旅美層級3A的江少慶展開接洽，時任領隊的蔡承儒當年受訪表示，「好的先發投手各隊都很需要，少慶又年輕，各方面條件都很好。」也與當時的總教練洪一中討論過，他透露：「洪總也覺得他的球技、態度、自律，都是隊友可以效法的對象。」

江少慶以4.5年6120萬元合約成為悍將一員，受到高度期待，可惜的是受到傷勢影響，合約年限內共為悍將出賽50場皆為先發，貢獻13勝22敗、防禦率3.68，共投271.1局。

江少慶 林威助 選秀

