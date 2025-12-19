快訊

中職／就是江少慶！獅隊選定千萬級福袋 領隊：他比任何人更想證明自己

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
江少慶。本報資料照片

富邦悍將隊簽下自由球員林岱安，母隊統一獅隊正式選定補償辦法，確定挑選部分轉隊費及江少慶，悍將球團2021年重金以4.5年6120萬元合約喬回來的選秀狀元，接下來要轉戰獅隊陣營。

林岱安今年月薪36萬，屬於A級自由球員，獅隊可挑選全額轉隊費（年薪125％）540萬元，或是部分轉隊費（年薪75%）324萬及一名25人保護名單以外的選手，獅隊早在尚未看到名單時就幾乎定調選人，只差在要開的「福袋」等級。

獅隊確定挑選部分轉隊費及江少慶。圖／統一獅隊提供

今天結果正式出爐，統一獅球團表示，上周五收到富邦悍將25人保護名單，關於自由球員補償方式，獅隊為強化球隊整體戰力，選擇挑選保護名單外選手一位及324萬補償金方案，教練團、球探部門也針對名單外選手進行各方面討論，未被保護名單中也有不少潛力選手，經數次會議討論研議後，仍以強化投手戰力為主要目標，決議挑選江少慶為本次補償名單之選手。

今日上午獅隊也向中華職棒大聯盟完成相關程序作業，接下來獅隊也將與江少慶經紀公司洽談後續加盟合約事宜，江少慶於明年一月正式投入獅隊春訓，備戰新球季。

統一獅總經理蘇泰安表示：「關於這次FA補償方案，獅隊最後選擇江少慶，主要看中少慶加盟將能提升投手戰力，且也有能力擔任先發角色，雖然這幾年他因傷所苦，但持續復健的少慶一定比任何人更想在投手丘上證明自己，球隊也期許他能展現企圖心，用好表現來回饋球迷，獅隊除了戰力考量外，相信少慶的加盟無論在行銷、票房及商品上均能帶來正面效應。」

由於江少慶與悍將明年球季談薪尚未完成，按規定獅隊選擇他為補償球員後不能扣薪，江少慶保有百萬月薪，加上台鋼雄鷹隊黃子鵬，明年聯盟仍有兩位月薪百萬等級的投手。

