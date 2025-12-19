中職／日本球星辰己涼介乏人問津！ 傳有意來台打球拚二刀流

樂天金鷲隊辰己涼介去年世界12強棒球賽一句「輸給台灣就改練投手」，在台灣爆紅。不過辰己今年日職賽季表現不佳，季後行使自由球員權利後乏人問津，如今傳出來台打球的可能性。

現年28歲的辰己涼介在2018年選秀獲得金鷲第一指名，去年單季敲出158支安打，摘下洋聯安打王、最佳十人外野手和金手套。不過今年打擊率從0.294下滑至0.240，OPS值0.666創近5年新低，好消息是守備能力仍在，完成金手套5連霸。

辰己今年10月向金鷲球團表達，想透過入札制度挑戰大聯盟，但遭到拒絕。11月宣布行使自由球員資格，至今還沒有新合約。

據悉，近期有複數中職球隊收到辰己團隊發來的求職資訊，表達有意轉往海外發展，尤其積極評估轉戰台灣的可能性，也主動提及辰己除了是兼具跑、打、守的外野手外，也有嘗試投手角色，具備最快150公里球速，自薦不論在實戰或話題上都有機會為球隊帶來價值。

不過辰己目前仍處行使日職國內自由球員期間，金鷲仍擁有他的保留權，只有金鷲放棄，辰己才能成為自由契約選手，才有來中職的可能，因此現階段各球團只能觀望，還無法展開行動。