快訊

教學／讓ChatGPT變成iPhone動作按鈕智慧助理！3步驟「隨傳隨到」

為閃水桶！國1南下五堵段4車追撞 釀國光客運6傷狂塞3小時

115學測英文科／命題關鍵全解析！閱讀素養成核心 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／日本球星辰己涼介乏人問津！ 傳有意來台打球拚二刀流

聯合新聞網／ 綜合報導
辰己涼介季後行使自由球員權利後乏人問津，如今傳出來台打球的可能性。聯合報系資料照
辰己涼介季後行使自由球員權利後乏人問津，如今傳出來台打球的可能性。聯合報系資料照

樂天金鷲辰己涼介去年世界12強棒球賽一句「輸給台灣就改練投手」，在台灣爆紅。不過辰己今年日職賽季表現不佳，季後行使自由球員權利後乏人問津，如今傳出來台打球的可能性。

現年28歲的辰己涼介在2018年選秀獲得金鷲第一指名，去年單季敲出158支安打，摘下洋聯安打王、最佳十人外野手和金手套。不過今年打擊率從0.294下滑至0.240，OPS值0.666創近5年新低，好消息是守備能力仍在，完成金手套5連霸。

辰己今年10月向金鷲球團表達，想透過入札制度挑戰大聯盟，但遭到拒絕。11月宣布行使自由球員資格，至今還沒有新合約。

據悉，近期有複數中職球隊收到辰己團隊發來的求職資訊，表達有意轉往海外發展，尤其積極評估轉戰台灣的可能性，也主動提及辰己除了是兼具跑、打、守的外野手外，也有嘗試投手角色，具備最快150公里球速，自薦不論在實戰或話題上都有機會為球隊帶來價值。

不過辰己目前仍處行使日職國內自由球員期間，金鷲仍擁有他的保留權，只有金鷲放棄，辰己才能成為自由契約選手，才有來中職的可能，因此現階段各球團只能觀望，還無法展開行動。

辰己涼介 中職 日職 樂天金鷲

相關新聞

中職／日本球星辰己涼介乏人問津！ 傳有意來台打球拚二刀流

樂天金鷲隊辰己涼介去年世界12強棒球賽一句「輸給台灣就改練投手」，在台灣爆紅。不過辰己今年日職賽季表現不佳，季後行使自由球員權利後乏人問津，如今傳出來台打球的可能性。 現年28歲的辰己涼介在20

中職／CP值超低！旅美幫3強投合計撈1.5億貢獻43勝

味全龍隊今天證實，已和曾仁和達成加盟共識，同樣擁有旅外資歷，返台多年表現不如預期的江少慶、王維中，也會在短期內決定未來；...

棒球／期待經典賽對決塞揚獎隊友 鄭宗哲：對誰都想打安打

我國旅美棒球好手鄭宗哲在今天受邀出席「Nike Innovation Showcase I 科技解密展」活動，並分享自己...

國家級榮耀傳承大巨蛋紅土回饋基層棒球 助小球員重返棒球場

今年夏秋台北市降雨豐沛且多颱風，導致北市雙園棒球場紅土流失，該場地也是「職棒搖籃」大理高中棒球隊練習場地。而台北大巨蛋適...

少棒／旅美雙星現身公益棒球營 鄭宗哲、陳柏毓開心指導小球員

旅美好手鄭宗哲、陳柏毓今天出席第6屆華航公益棒球營，陪伴新竹市西門國小、新竹縣大同國小、關西國小超過百名小球員進行一日訓...

中職／陳冠偉回味12強奪冠之路 想起和牛棚投手緊張到乾嘔

世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」舉辦味全龍隊特映會，邀請球隊成員、台北市多所大專院校師生齊聚一堂，12強賽國手陳冠偉親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。