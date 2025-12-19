經典賽／美國隊再宣布4投手 總教練傳「想你」簡訊成功招攬史庫柏

世界棒球經典賽美國隊今天新公布4位投手猛將，包括兩屆塞揚史庫柏（Tarik Skubal）、巨人王牌韋伯（Logan Webb）都「上車」，加上史肯斯（Paul Skenes），今年美聯、國聯塞揚得主雙雙投入戰線，讓日本媒體都驚愕評價：「日本武士連霸之路出現危機。」

美國隊兩天合計公布7名投手，先是昨天亮牌大都會麥克連恩（Nolan McLean）、霍梅斯（Clay Holmes）、雙城隊萊恩（Joe Ryan），今天宣布的名單則包括老虎隊史庫柏、巨人隊韋伯、教士隊米勒（Mason Miller）、洋基隊貝德納（David Bednar）。

史庫柏在個人社群放上美國國旗符號，他表示很榮幸獲得可以代表國家出賽的機會，能與其他才華洋溢的國手們處在同一空間，自己已經等不及想與其他隊友們交流經驗。

史庫柏堪稱當今最強左投，2024、25完成美聯塞揚二連霸，美國隊對他的招攬其實早已悄悄啟動，總教練德羅沙（Mark DeRosa）透露，最早是在今年4月打了電話給史庫柏，但擔心他不想在賽季中被打擾，所以之後的聯繫多未談及經典賽任務，只是時不時傳個訊息閒聊一下，「通常都是寫，『嘿，我正好想到你』之類的話。」