棒球／期待經典賽對決塞揚獎隊友 鄭宗哲：對誰都想打安打

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
鄭宗哲（左1）今天受邀出席「Nike Innovation Showcase I 科技解密展」。記者劉肇育／攝影
我國旅美棒球好手鄭宗哲在今天受邀出席「Nike Innovation Showcase I 科技解密展」活動，並分享自己的「JUST DO IT」精神，談到明年經典賽有望披上中華隊戰袍出征，鄭宗哲也透露自己意願相當高，晚一點將會再球隊持續溝通，基本上應該不會有問題。

鄭宗哲在今天出席活動被問到參加經典賽的意願時指出，自己確實很希望為國效力，也已經與球隊進行過溝通，稍晚也將繼續與球隊聯繫，「其實我們之前已經溝通過了，晚一點就是會再去聊一下，確認執行方式和日程等，目前球團聽起來就是覺得還OK，應該不會有太大問題。」

對於在大聯盟開季前就參加經典賽，是否擔心影響個人調整步調，鄭宗哲則表示，由於自己的野手身分，加上過去就有打冬盟的經驗，對於身體的控管等等應該不會有太大問題。

談到經典賽最想對決的對手，鄭宗哲也透露，除了日本隊有一些很厲害的投手外，他的海盜隊友史肯斯（Paul Skenes）也預計會代表美國隊出賽，也期待兩人有機會對決，「今年春訓我有跟他對過兩次，一次保送一次三振，他球真的很快、很犀利，今年也拿下塞揚獎。」

被問到是否想對上道奇強投山本由伸，鄭宗哲則說：「我覺得我是這樣啦，就是不管誰丟，我都想要打安打，就是這樣。」

