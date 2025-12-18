國家級榮耀傳承大巨蛋紅土回饋基層棒球 助小球員重返棒球場

今年夏秋台北市降雨豐沛且多颱風，導致北市雙園棒球場紅土流失，該場地也是「職棒搖籃」大理高中棒球隊練習場地。而台北大巨蛋適逢場館紅土更新，將原本承載國家榮耀的紅土整新，回饋至大理高中雙園棒球場；此外，也攜手球芽基金，支援花蓮光復國中災後重建，協助孩子重返訓練軌道。

巨蛋公司指出，大理高中因雙園棒球場紅土流失影響訓練，剛好為迎接世界棒球經典賽資格賽，大巨蛋場地優化與紅土替換，並將這批承載國家榮耀紅土整新，回饋至大理高中雙園棒球場，不僅資源循環再利用，更讓「殿堂級紅土」延續，成為培育台灣棒球下一代的沃土。

巨蛋公司說，該紅土曾經歷多場國際與國內重要賽事，包括台北大巨蛋開幕戰、2023年亞錦賽、2024年中職開幕賽、明星賽、總冠軍賽，以及2024年世界12強棒球賽；如今這批紅土由國家級殿堂走入校園，象徵榮耀傳承與棒球文化的延續。

此外，因花蓮馬太鞍堰塞湖潰壩，造成光復國中棒球場遭泥砂掩埋，器材全毀，巨蛋公司也聯繫球芽基金成立專案小組，並配合當地熱心運輸業者，將職棒等級器材，包括壘包、投手板、護網等送到光復國中，也請專業場務團隊，前往當地協助安裝並整復，讓小球員能在最短時間內重返安全訓練場地。