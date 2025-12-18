少棒／旅美雙星現身公益棒球營 鄭宗哲、陳柏毓開心指導小球員

旅美好手鄭宗哲、陳柏毓今天出席第6屆華航公益棒球營，陪伴新竹市西門國小、新竹縣大同國小、關西國小超過百名小球員進行一日訓練體驗，華航也捐贈訓練棒球，支持這3所學校持續發展少棒運動。

公益棒球營課程包括暖身動作、精準傳接球、守備與打擊技術及趣味分組實戰等內容，陳柏毓以穩健的控球與節奏作為示範，從基礎步伐到手部姿勢帶領孩子培養基礎。

鄭宗哲分享自身守備經驗，從判斷觀念、反應到步伐應用，逐一協助小球員提升臨場表現。