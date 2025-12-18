聽新聞
0:00 / 0:00
少棒／旅美雙星現身公益棒球營 鄭宗哲、陳柏毓開心指導小球員
旅美好手鄭宗哲、陳柏毓今天出席第6屆華航公益棒球營，陪伴新竹市西門國小、新竹縣大同國小、關西國小超過百名小球員進行一日訓練體驗，華航也捐贈訓練棒球，支持這3所學校持續發展少棒運動。
公益棒球營課程包括暖身動作、精準傳接球、守備與打擊技術及趣味分組實戰等內容，陳柏毓以穩健的控球與節奏作為示範，從基礎步伐到手部姿勢帶領孩子培養基礎。
鄭宗哲分享自身守備經驗，從判斷觀念、反應到步伐應用，逐一協助小球員提升臨場表現。
兩位球星鼓勵孩子保持初心，陳柏毓表示，看到小朋友開心投球，就想起自己剛開始接觸棒球的快樂；鄭宗哲也說，希望自己繼續努力，成為孩子心中想要繼續打球的理由。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言