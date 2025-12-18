中職／陳冠偉回味12強奪冠之路 想起和牛棚投手緊張到乾嘔

世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」舉辦味全龍隊特映會，邀請球隊成員、台北市多所大專院校師生齊聚一堂，12強賽國手陳冠偉親臨觀影，再次看見自己奮戰身影露出靦腆神情，現場氣氛溫馨感動，不少觀眾紅了眼眶。

陳冠偉說：「雖然已經知道比賽結果，但這部紀錄片讓大家能更深入了解每位球員當下的內心狀態，也讓我回憶起比賽過程中，和牛棚投手緊張到乾嘔的場景，一路走到最後奪冠的瞬間，真的相當感動。」

他笑說：「看到自己出現在大銀幕上，還是覺得有點尷尬又好笑。」

龍隊表示，感謝「冠軍之路」製作團隊以細膩的影像語言，完整呈現12強賽從備戰、征戰到最終奪冠的榮耀歷程；這次特映會特別選在大巨蛋秀泰影城舉行，作為球隊於台北市的重要主場據點，大巨蛋不僅是一座球場，更象徵龍隊邁向未來、承載榮耀與夢想的重要舞台。

龍隊透過特映會邀請北市多所大專院校師生共襄盛舉，與球隊一同觀影，期盼讓更多年輕世代認識棒球背後的故事與精神，感受屬於台灣棒球的榮耀與感動。