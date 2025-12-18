中職／28歲來台投到快40歲 伍鐸明年初登板就創洋投最猛紀錄

味全龍隊連續兩年無法重返台灣大賽，今年季後重整陣容，已經簽妥兩名洋投鋼龍、伍鐸，接下來面對新球季仍需補強外籍兵團；值得一提的是，伍鐸明年初登板就會締造難得紀錄，將成為中職史上首位達到連續12季出賽的洋投。

伍鐸2015年來台發展，披上中信兄弟隊球衣，歷年效力兄弟、富邦悍將隊各3季，2021年轉到龍隊發展，明年將是第6個球季，也是來台第12季，將正式超越悍將退役洋將羅力，成為中職史上最資深外籍投手。

羅力前年5月27日在新莊球場對龍隊先發0.1局，讓高孝儀揮出外野飛球出局，完成中職生涯11年最後一戰，正式成為史上首位不受洋將限制登錄且出賽的外籍球員，伍鐸明年開季就有機會超前。

伍鐸來台連續11季都有勝投紀錄，已是中職洋將新紀錄，生涯累積78勝在史上排名第9，更在現役球員排名第2，只落後兄弟隊鄭凱文4勝。

中職歷年只有29名投手超過50勝，外籍投手占了10人，前興農牛隊勇壯108勝是洋投最多、羅力102勝居次，兩人分居史上第2、第3，「嘟嘟」潘威倫149勝穩居榜首；伍鐸目前勝場數在洋投排名第3、鋼龍51勝暫居第9，尤其伍鐸確定續約兩年，是否有機會加入「百勝俱樂部」值得觀察。

龍隊前年奪下隊史第5座總冠軍，去年58勝62敗掉到年度排名第4，今年55勝1和64敗又倒退1名，季後大幅調整教練團，準備迎接明年春訓；伍鐸從未滿29歲來台發展，明年10月將滿40歲，真的很不容易。