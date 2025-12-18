快訊

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／4屆全壘打王林仲秋復出 受邀擔任雄鷹春訓客座教練

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台鋼雄鷹隊邀請中職4屆全壘打王林仲秋擔任春訓客座教練，主要指導打擊。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊邀請中職4屆全壘打王林仲秋擔任春訓客座教練，主要指導打擊。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊將於明年1月10日展開春訓，邀請平石洋介擔任客座教練，指導守備與跑壘，今天又宣布中職4屆全壘打王林仲秋擔任客座教練，主要指導打擊。

林仲秋曾在1991、1992、2000、2001年拿下中華職棒全壘打王，尤其2000、2001年已經40多歲，還分別以15、18轟稱王，至今仍是中職史上最高齡全壘打王；林仲秋退休後，曾擔任中信鯨隊總教練、興農牛隊打擊教練，2009年投入基層棒球，擔任東勢高工青棒隊總教練長達16年，執執經驗豐富。

雄鷹打擊教練路易士與林仲秋在1994、1995年同樣單季轟出14支全壘打，路易士3年中職生涯共50轟，林仲秋則有162轟。兩名「全壘打專家」將於明年春訓合體，傳授實戰、執教豐富經驗，期待為團隊注入更強打擊能量。

雄鷹指出，最近簽下自由球員黃子鵬，而林仲秋選手時期曾效力三商虎隊10個球季，如今投打兩端都有「虎」，新球季如虎添翼。

中職 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／CP值超低！旅美幫3強投合計撈1.5億貢獻43勝

中職／龍隊證實曾仁和在內4人 都已初步達成加盟共識

棒球／中國CPB廈門海豚最大咖是張喜凱 26人有半數來自台灣

中職／綠島潛水艇陳世展攜球員做公益 回饋家鄉球隊

相關新聞

中職／CP值超低！旅美幫3強投合計撈1.5億貢獻43勝

味全龍隊今天證實，已和曾仁和達成加盟共識，同樣擁有旅外資歷，返台多年表現不如預期的江少慶、王維中，也會在短期內決定未來；...

中職／28歲來台投到快40歲 伍鐸明年初登板就創洋投最猛紀錄

味全龍隊連續兩年無法重返台灣大賽，今年季後重整陣容，已經簽妥兩名洋投鋼龍、伍鐸，接下來面對新球季仍需補強外籍兵團；值得一...

中職／陳冠偉回味12強奪冠之路 想起和牛棚投手緊張到乾嘔

世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」舉辦味全龍隊特映會，邀請球隊成員、台北市多所大專院校師生齊聚一堂，12強賽國手陳冠偉親...

中職／4屆全壘打王林仲秋復出 受邀擔任雄鷹春訓客座教練

台鋼雄鷹隊將於明年1月10日展開春訓，邀請平石洋介擔任客座教練，指導守備與跑壘，今天又宣布中職4屆全壘打王林仲秋擔任客座...

中職／龍隊證實曾仁和在內4人 都已初步達成加盟共識

中職各隊備戰新球季，教練團、球員陸續異動，味全龍隊今天表示，已和曾仁和、姚冠瑋、賴知頎、陳暐皓初步達成加盟共識。

棒球／中國CPB廈門海豚最大咖是張喜凱 26人有半數來自台灣

中國城市棒球聯賽（CPB）將於明年元旦開打，廈門海豚隊昨天公布26人正式名單，有半數是台灣球員，包含前台鋼雄鷹隊投手「潛水艇」張喜凱。 張喜凱2019年中職選秀第5輪被Lamigo桃猿隊挑中，2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。