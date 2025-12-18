中職／4屆全壘打王林仲秋復出 受邀擔任雄鷹春訓客座教練

台鋼雄鷹隊將於明年1月10日展開春訓，邀請平石洋介擔任客座教練，指導守備與跑壘，今天又宣布中職4屆全壘打王林仲秋擔任客座教練，主要指導打擊。

林仲秋曾在1991、1992、2000、2001年拿下中華職棒全壘打王，尤其2000、2001年已經40多歲，還分別以15、18轟稱王，至今仍是中職史上最高齡全壘打王；林仲秋退休後，曾擔任中信鯨隊總教練、興農牛隊打擊教練，2009年投入基層棒球，擔任東勢高工青棒隊總教練長達16年，執執經驗豐富。

雄鷹打擊教練路易士與林仲秋在1994、1995年同樣單季轟出14支全壘打，路易士3年中職生涯共50轟，林仲秋則有162轟。兩名「全壘打專家」將於明年春訓合體，傳授實戰、執教豐富經驗，期待為團隊注入更強打擊能量。

雄鷹指出，最近簽下自由球員黃子鵬，而林仲秋選手時期曾效力三商虎隊10個球季，如今投打兩端都有「虎」，新球季如虎添翼。