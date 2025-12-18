中職／CP值超低！旅美幫3強投合計撈1.5億貢獻43勝

味全龍隊今天證實，已和曾仁和達成加盟共識，同樣擁有旅外資歷，返台多年表現不如預期的江少慶、王維中，也會在短期內決定未來；這3位薪資合計超過1億5千萬元的投手，生涯總共只拿下43勝，已經沒有太多本錢再消耗下去，必須儘快證明實力才行。

王維中是2020年中職選秀狀元，味全龍隊開出5年3個月、總值近208萬美元（現值約台幣6564萬元）合約，江少慶隔年也成狀元，富邦悍將隊以4年6個月6120萬元的條件簽人，如果不計匯率變動，兩人中職生涯平均月薪都達百萬以上。

曾仁和在2021年選秀會第3輪被樂天桃猿隊挑中，簽下1年6個月合約、平均月薪40萬元，接下來經過兩次換約，效力猿隊5年最高月薪57萬元，推算總薪資接近2700萬元，明年改披龍隊球衣後，月薪至少40萬元。

「旅美幫」這3人都在2021年展開中職生涯，最近5個球季合計出賽229場，其中143場先發，戰績43勝62敗30中繼1救援，勝率只有4成1；身價最高的江少慶是唯一全職先發投手，出賽50場投出13勝22敗、防禦率3.68，最近在一軍出賽已是去年9月14日，今年因傷整季報銷，生涯只投271.1局。

林岱安以自由球員身分轉戰悍將，外傳統一獅隊可能挑選江少慶做為補償條件，球團強調正在全面評估，本周應該會有結論；悍將面對是否爭取王維中一事，球團同樣態度低調，只說持續評估、接觸保留名單外的球員，有適合人選不排除繼續進行補強。