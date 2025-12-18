聽新聞
棒球／中國CPB廈門海豚最大咖是張喜凱 26人有半數來自台灣
中國城市棒球聯賽（CPB）將於明年元旦開打，廈門海豚隊昨天公布26人正式名單，有半數是台灣球員，包含前台鋼雄鷹隊投手「潛水艇」張喜凱。
張喜凱2019年中職選秀第5輪被Lamigo桃猿隊挑中，2022年季後特別選秀被雄鷹指名。2021年曾是桃猿一軍主力，出賽16場有15場先發，5勝6敗，防禦率5.04。
張喜凱以低肩投球機制聞名，但轉戰雄鷹後只有去年在一軍登板過1場，1.2局失4分。其他時間都待在二軍，今年在二軍只出賽7場，防禦率高達10.32，控球能力是罩門。
除張喜凱外，廈門海豚還網羅多名前中華職棒球員，包含前富邦悍將隊投手林詠翔和蘇捷恩、前統一獅隊投手李嘉祥。
其他台灣選手還有戴宏鈞、胡家龍、陳昱安、李人豪、林柏億、潘家榮、鍾國華、邱胤禎、張家誠，全隊26人有13人來自台灣。
