中職／綠島潛水艇陳世展攜球員做公益 回饋家鄉球隊

中央社／ 台北17日電
陳世展。中央社
「綠島潛水艇」樂天桃猿投手陳世展攜中職球員舉辦棒球公益列車，分別到訪綠島公館國小和台東豐田國小，陳世展看到學弟妹們的模樣想起小時候，也勉勵堅持做自己熱愛的事。

喬吉AG Team棒球公益列車今年首度來到台東和綠島，教練團成員中，富邦悍將投手吳世豪、樂天桃猿投手陳世展，分別來自台東和綠島，希望透過活動回饋故鄉，激勵下一代幼苗。

本次棒球公益列車總教練為退役球員范玉禹，首席教練是林柏佑，參與公益列車的中職球員包含今年拿下中職最佳進步獎的富邦悍將投手李吳永勤，及悍將投手吳世豪，今年選秀獲味全龍指名野手吳承皓、以及被樂天桃猿選中的「綠島潛水艇」陳世展。

陳世展是綠島人，小時候從公館國小轉到豐田國小，他有感而發說，回家鄉看到小孩子開心的模樣，想起小時候在這塊土地上奔跑、愛上棒球的點滴，也勉勵學弟妹們，不管未來選擇什麼路，一定要堅持下去，做自己熱愛的事。

李吳永勤則表示，這次走進偏鄉，讓他回想起小時候開始打棒球的初衷，成為球場上努力奮鬥更大的動力。

台東縣教育處體健科科長林邦遠指出，棒球對台東而言是非常重要的運動，培育出許多好手，而球員大多來自弱勢、農村，因此球隊大多肩負家庭的功能，孩子也非常希望透過棒球翻轉未來，期許孩子未來有成就，像這些球員們一樣能回饋故鄉。

樂天桃猿 棒球 中職

